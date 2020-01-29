Тюменцы присоединились к новому флешмобу с коллажем из фотографий

Рунет вслед за Всемирной паутиной присоединился к вирусному челленджу. Он пришел к нам с Запада. Исполнительница кантри Долли Партон неожиданно для себя запустила новый флешмоб, который в считанные дни докатился до Тюмени.

Началось всё с того, что 22 января Долли поделилась в соцсетях коллажем из четырех фотографий, где показала, как она выглядит в четырех социальных сетях: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

Инициативу певицы тут же подхватили мировые знаменитости: актеры, телеведущие, политики, певцы, блогеры и спортсмены.

Суть флешмоба состоит в том, чтобы выложить коллаж из четырех фотографий, отражающих то, как люди подают себя в разных соцсетях. Соцсети при этом могут быть абсолютно любые, но чаще всего участники флешмоба используют деловой LinkedIn, семейный Facebook, позерский Instagram и обольстительный Tinder.

Ведущий радио Роман ИльичФото: instagram.com

Россияне также подхватили челлендж, только заменили LinkedIn и Tinder на «ВКонтакте» и «Одноклассники». Во флешмобе уже приняли участие политик Владимир Жириновский, глава города Сургута Вадим Шувалов, телеведущие Иван Ургант, Ксения Собчак и Настя Ивлеева, футболист Артем Дзюба, комики и артисты.

Тюменцы не остались в стороне. В «Инстаграме» такой коллаж появился у ведущего утреннего шоу «Контора» на Dipol FM Романа Ильича. Чуть позже в челлендже приняли участие Тюменский драматический театр и тюменские пожарные.

Тюменские пожарные не прошли мимо челленджаФото: instagram.com

«Продолжение челленджа #dollypartonchallenge от тюменских пожарных. Очередной снимок в ленту глобального фотомарафона», – пишет МЧС Тюмень в «Инстаграме».

Добавим, что во флешмобе приняли участие музеи со всего мира: Эрмитаж, Пушкинский музей, Музей Ван Гога, аукционный дом Sotheby's и даже Музей палеонтологии в Канаде.

КСТАТИ

Магазины одежды и обуви также не остались в стороне и посчитали челлендж прекрасной возможностью заманить покупателей.