Рана над губой и гематома под глазом: под Тюменью собака прокусила лицо десятилетней школьнице

Десятилетняя девочка Алёна пострадала от укуса собака в посёлке Боровский под Тюменью. Несмотря на то что инцидент произошёл ещё 24 января, фото ребёнка и справка от врача появились в местных пабликах только накануне. По словам самой девочки, вместе со своим другом она качалась на качелях на улице Островского. Тут, откуда ни возьмись, прибежала собака и стала рычать на детей.

– Друг Матвей успел залезть на забор, а я побоялась бежать. Повернулась – и она укусила, – рассказывает пострадавшая.

С многочисленными травмами ребёнка отправили в областную клиническую больницу № 2. Врачи поставили ей диагноз: укушенная рана и гематома подглазничной области слева, а также ссадина кожной части верхней губы. На фотографии, опубликованной в социальных сетях, видно, что девочке нехило досталось от пса. Сейчас малышка наблюдается у хирурга амбулаторно по месту жительства.

Справка об оказанной медицинской помощи. Фото: ЧС Тюмень

Между тем в социальных сетях разгорелись настоящие споры: как собака могла укусить ребёнка? Да ещё и в глаз? Пользователи предположили, что девочка сама могла спровоцировать пса.

«Мне кажется, что она нагнулась на уровень собаки. Если бы собака кинулась в лоб девочке, сидящей на качели, то конкретно хапнула бы её за лицо. Скорее всего, сама лезла гладить или обниматься, а родителям правду сказать страшно», – предполагают тюменцы.

Такие случаи в Боровском не редкость. Ровно два месяца назад в том же посёлке собака покусала 13-летнего школьника, когда он шёл утром к другу. По заверению подростка, пёс «до мяса порвал ему ногу», в связи с этим парню поставили уколы от бешенства. Правда, тогда в администрации Тюменского района сообщили, что заявок на отлов собаки по этому случаю не поступало ни к ним, ни в службу участковых уполномоченных.

В том же Тюменском районе мальчика укусила собака. Фото: ЧС Тюмень

– Мы готовы действовать, но не знаем, о каком животном идет речь. У нас нет ни точного места, ни данных об обстоятельствах укуса, ни описания собаки. Если на человека напал чипированный пес с биркой на ухе, служба отлова по описанию ищет его, изымает и помещает на длительное содержание в вольер, так как животное считается агрессивным. Если же собака не чипирована, оформляется заявка на отлов и собаку забирают с улицы. Есть еще третий вариант: животное могло быть домашним. Если такое происходит и собаку удается обнаружить, хозяин привлекается к административной ответственности за нарушение правил содержания животных, – объясняла тогда администрация.

Что за собака (бродячая или нет) укусила десятилетнюю Алёну, ещё предстоит выяснить. Сейчас в администрации ищут родителей ребёнка, чтобы узнать обо всех подробностях произошедшего.