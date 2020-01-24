Жизненный опыт красавицы Яны Добровольской обойдётся тюменкам в пять тысяч рублей

«Мисс Россия – 2016» Яна Добровольская объявила запись на личные беседы с тюменцами. Об этом тюменская красавица сообщила на своей страничке в Instagram.

«Как вы знаете по первому образованию я педагог-хореограф. От хореографии я ушла, а вот педагог во мне живет до сих пор. Сейчас нахожусь в процессе получения высшего психологического образования в МИП, потому что хочу помогать девушкам на профессиональном уровне», – пишет Яна.

По словам тюменки, в «директ» (личные сообщения) часто приходят сообщения, где девушки доверяют ей личные истории и просят жизненного совета. Яна внимательно относится к каждой истории, но «текст никогда не заменит живого общения».

«С некоторыми я встречалась лично, безвозмездно, и получала огромное удовольствие, видя, что приношу пользу, а затем и результат. Вчера, в процессе такой беседы, я приняла решение, что пора внести системность и более плотно заняться тем, что у меня хорошо получается. Тем более теперь я могу применить свои знания из психологии», – говорит Яна.

За личный приём тюменцам придётся отдать 5 тысяч рублей. Девушка пояснила, что такая цена необходима «для равноценного обмена и чтобы исключить вариант «просто поболтать». Причём разговаривать Добровольская намерена только с девушками: с жительницами Тюмени – вживую, с иногородними – по Skype.

«Это не приём психолога. В силу уровня компетенций, я ещё далеко не во всем разобралась и в вопросах психологического здоровья помочь не смогу. Есть ситуации, когда вам должен помогать квалифицированный психолог, а иногда и психиатр. Я не имею права советовать что-то в таком случае. Мне есть чем поделиться, исходя из личного опыта и судя по обратной связи от девочек, которым я уже помогла. Чтобы быть эффективной, иметь возможность всё проанализировать и поддерживать связь с собеседником после встречи, я возьму только 2 человека в неделю», – говорит Яна.

Чтобы попасть к «Мисс России – 2016» на приём, нужно отправить ей сообщение в «директ» с пометкой «для беседы» и описать ситуацию. Яна изучит её и примет решение, сможет ли быть полезной в этом случае.

dobrovolskaya.y.d Яна Добровольская представляет Россию на конкурсе "Мисс Мира-2016"

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