Самая вкусная: горожане спорят, где можно купить лучшую шаурму в Тюмени

Сочная, вкусная, хрустящая, ароматная и горячая шаурма все больше покоряет тюменцев. Блюдо ближневосточной Азии стало невероятно популярным у сибиряков. В соцсетях горожане делятся местоположением точек, где, по их мнению, продается лучшая шаурма. Итак, отправляемся по «шаурменному» маршруту.

Секретного ингредиента нет

«Шаурма», «Донер», «Лаваш», «Шаурмания» - названий торговых точек, где продается и изготавливается это блюдо восточной кухни в Тюмени множество. Сейчас даже рестораны быстрого питания и столовые ввели в свое меню плотно завернутую в лаваш начинку. Объясняется это бешеной популярностью среди тюменцев. Так в чем же секрет шаурмы?

Классическая шаурма состоит из начинки, в которую входят обжаренное на гриле куриное мясо (часто это грудка), порезанные овощи (капуста, огурец, помидор) и соус, состоящий из майонеза с чесноком или сметаны и кетчупа. Все это плотно заворачивается в тонкий лаваш и поджаривается на специальной сковороде с двух сторон до хрустящей корочки и заветных коричневатых прожилок на лаваше.

Казалось бы, рецепт одинаковый, но готовят его все повара по-разному.

Ренат работает в круглосуточном ларьке «Шаурма» на улице Тульская. Редко, когда у него не бывает очереди из тюменцев.

- Огурец я нарезаю небольшой соломкой и выкладываю вдоль, небольшие кусочки томата и мелко нарезанную капусту, все сдабриваю соусом. Секрет соуса я вам не раскрою, - улыбается повар.

Покупаю у него шаурму с его «секретом». Вкусно, сочно, лаваш не промокает. Судя по вкусу на языке, в его секретном соусе чувствуется сливочный вкус сметаны и немного чеснока.

Уголок покупателя оформлен, книга жалоб есть, но недовольных высказываний в ней нет.

Где самая вкусная?

Идем дальше. В торгом центре «Солнечный» у общепитов выстроилась длинная очередь. Спрашиваю, вкусная ли тут шаурма, отвечают, что сносная. Покупают тут потому, как делая покупки, проголодались, а лучшего фастфуда, чем этот, пока еще не знают. У каждого из стоящих в очереди за перекусом тюменца есть свою любимая шаурменная.

- Самая вкусная у остановки «Станкостроительный завод», - делится один из горожан.

Едем туда. Издали чувствуется аромат жаренного на гриле мяса, но длинная очередь на улице в ожидании заветного блюда в лаваше аппетит отбила. Съеденная ранее шаурма и около десяти ожидающих тюменцев, заставляют верить на слово, что да, самая вкусная.

«Заходите в О! Донер! Там классная цветная шаурма, это кафе, рекомендую», «Лучшая на инженерной 64», « По улице Ямской напротив спорт комплекса манеж, супервкусная», «На Чаплина 115\1 не ошибёшься! Часто там беру», «На ветеранов труда, распутинские бани», «Ямская 8, самая вкусная, не дорогая, большая шаурма» «Бурум», «Лаваш в ТРЦ Ямской и Кристалл», «Макдональдс», углу Республики и Мориса Тореза» - наперебой делятся лучшими шаурменнными (или шаурмячными?) тюменцы в соцсетях.

В целом, купить шаурму можно в любом квартале Тюмени. Цены на это блюдо разные: от 100 до 300 рублей.

В среднем, большая шаурма с добавлением сыра и (или грибов) обойдется горожанину в 200 рублей. Вполне приемлемая цена за сытный перекус.

Самая безопасная - домашняя

Само по себе блюдо не является «вредным»: в нем много свежих овощей, куриное мясо, бездрожжевой лаваш. По мнению диетологов, самую безопасную и, в некотором роде даже полезную, шаурму лучше приготовить дома.

- Лучше не использовать калорийные соусы и масла для ее приготовления, а толстые кусочки теста по углам не съедать. Тогда вред фигуре нанесен не будет, - подсказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора по Тюменской области за последний год в Тюмени из-за антисанитарии или обнаруженной кишечной палочки не закрывалась ни одна шаурменная.