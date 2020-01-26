2020-01-24T13:10:03+03:00
Здоровье

Как правильно пить свежевыжатый сок: тюменский врач дала несколько полезных советов

Главное – не навредить желудку
Светлана БОРИСОВА
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Как правильно пить свежевыжатый сок: тюменский врач дала несколько полезных советовКак правильно пить свежевыжатый сок: тюменский врач дала несколько полезных советовФото: pixabay.com
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Максимально полезными, конечно же, являются свежевыжатые соки. В них гораздо больше витаминов и нет консервантов. Однако не стоит забывать, что это не просто вкусный напиток, а прежде всего лечебно-профилактическое средство, поэтому использовать его надо правильно, иначе вместо пользы можно навредить организму.

– У каждого свежевыжатого сока свои свойства, о которых необходимо знать, – отмечает врач-гастроэнтеролог ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» Ирина Парфентева. – Даже если вы абсолютно здоровы, у вас нет заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта и тем более аллергии, но вы каждое утро, например, будете выпивать стакан морковного сока, то высока вероятность возникновения специфической желтухи. Этот сок я советую пить не чаще 2-3 раз в неделю. А гранатовый сок обязательно нужно разбавлять водой – он агрессивно действует на стенки кишечника и на зубную эмаль. При заболеваниях ЖКТ в чистом виде соки не употребляются, их необходимо разбавлять на 50% чистой водой. После приема сока лучше прополоскать рот, иначе биологически активные вещества начнут разъедать зубную эмаль. Я советую, перед началом приема свежевыжатых соков все-таки проконсультироваться с врачом.

Специалист также обращает внимание на то, что свежевыжатый сок обязательно нужно пить сразу же после его приготовления, потому что с течением времени полезные вещества в них разрушаются. И уж тем более нельзя хранить полученный напиток в холодильнике до вечера – произойдет окисление. С особой осторожностью необходимо давать свежевыжатый сок ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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