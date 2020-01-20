2020-01-20T14:44:28+03:00
Экономика

Создание комфортной среды в сёлах Тюменской области поможет развитию сельского предпринимательства

Об этом рассказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Создание комфортной среды в сёлах Тюменской области поможет развитию сельского предпринимательстваСоздание комфортной среды в сёлах Тюменской области поможет развитию сельского предпринимательства
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Основные цели и задачи Года сельского предпринимательства – создание локальной экономики, а также комфортной социальной среды на селе. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвящённой Году предпринимательства в Тюменской области, заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Рассказывая о планах реализации проектов, он подчеркнул, что сельский предприниматель не равно сельхозпредприниматель.

– С сельхозпредпринимателем мы работали достаточно сильно и добились больших результатов, – отмечает Андрей Вадимович. – Там есть куда расти, но сельский предприниматель – это другая история. В своём послании губернатор обозначил 2020 год как Годом сельского предпринимательства, поэтому мы хотим стать ещё одним звеном в развитии села.

Заместитель губернатора региона отметил, что, говоря о создании локальной экономики, нельзя идти в отрыве от городов и крупных соседних сёл.

– Наша задача – выстроить сельские территориальные кластеры. Они не должны быть только сельскохозяйственными, мы будем смотреть по всем отраслям. В работе мы будем выстраивать не только внутренние кластеры, но и межмуниципальные. Нам нужно посмотреть, какие соседские отношения существуют и как одни предприниматели могут передать свой опыт другим.

Пресс-конференция, посвящённая Году предпринимательства в России.2020 год в России объявлен Годом предпринимательства. Развитию и поддержке бизнеса в Тюменской области уделяется огромное внимание. В ходе пресс-конференции будут освещены ключевые аспекты новой инвестиционной стратегии региона и меры поддержки предпринимательства. Также эксперты обсудят темы популяризации предпринимательства, образовательных мероприятий для бизнес-сообщества и экспортного потенциала региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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