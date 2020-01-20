Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 13 по 19 января 2020 года

Наша рубрика итогов минувшей недели прододжается. В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области за неделю с 13 по 19 января 2019. Если вы что-то пропустили или не успели прочитать – самое время сделать это сейчас.

1. Главное событие минувшей недели – безусловно, празднование Крещения Господня. В этом году оно проходило в Тюмени на пяти площадках, главными из которых стали парк «Заречный» и тюменская набережная. В Заречном микрорайоне купания прошли в последний раз. Тюменские верующие активно набирали воду, купались, а рядом дежурили спасатели и скорая (на всякий случай). Между тем, медики не рекомендуют употреблять воду из купелей – она пригодна только для купания.

Крещение ГосподнеФото: Алексей КОСЕНЧУК

2. Сразу два крупных ДТП произошло в Тюменской области на неделе, в общей сложности пострадало 15 человек. Утром 15 января восемь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки на улице Профсоюзной в Тюмени (микроавтобус с пассажирами влетел в столб). В это же злополучное утро семь человек пострадали в страшной аварии, которая произошла на 174-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. В Тобольском районе столкнулись рейсовый автобус и автокран.

ДТП с маршруткой. Фото: соцсети

3. Помимо ДТП были не радужные новости приходили от силовиков. Тюменские следователи, например, организовали проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях прав пенсионерки. Дело в том, что пожилая женщина живет в бараке девятнадцатого века и от холода ее волосы, как она сама рассказывает, прилипают к подушке. А в Тобольске пьяная компания избила двух девушек, одна из которых на пятом месяце беременности. Девушки не ожидали, что их тихий вечер перерастет в ад и обе они окажутся в больнице, а потом в полиции.

Избили девочку в ТобольскеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

4. А ещё на неделе мы познакомились с врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области полковника внутренней службы Артуром Хачатряном. Новый руководитель регионального главка МЧС встретился с представителями средств массовой информации, чтобы рассказать о себе и поделиться планами на будущее.

Новый глава МЧСФото: Алексей КОСЕНЧУК

Таковы главные новости минувшей недели. С нетерпением ждём, что интересного произойдёт на наступившей. Всем удачной рабочей недели!