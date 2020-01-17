«Будто кадры из настоящего кино»: тюменские медики показали фото спасения роженицы в ее доме

Тюменские медики рассказали, как удалось спасти роженицу и ее ребенка в полевых условиях. Дело в том, что женщина живет в труднодоступном районе Заболотье, и фельдшерам пришлось буквально «лететь» на спасение почти двести километров.

Медики "пролетели" почти 200 километров на спасение роженицы. Фото - Перинатальный центр Тюмени.

– Внезапно открывшееся кровотечение на тридцатой неделе застало будущую маму у себя в частном доме. Такое состояние очень опасно для матери и ребенка даже в больничных условиях. Ситуация осложнялось полной нетранспортабельностью пациентки, дорогу она могла не перенести, – рассказали в перинатальном центре Тюмени.

В медучреждении предоставили фотографии с места событий. На них – специалисты центра Легалова, Данелия, Швечкова, Кураценко, Лысенко и Воронцова, которые поехали спасать роженицу.

Сейчас жизни мамы и ребенка ничто не угрожает. Фото - Перинатальный центр Тюмени.

– Будто кадры из настоящего кино. Только в главных ролях не Безруков, а бригада высококвалифицированных специалистов, которая молнией преодолела 190 километров на транспорте Центра медицины катастроф, – так комментируют фото в перинатальном центре.

В «походном» арсенале медиков есть все необходимое. Фото - Перинатальный центр Тюмени.

Там также пояснили, что в походном арсенале медиков есть всё необходимое для проведения любых процедур в самых непредвиденных ситуациях – от специального оборудования до донорской крови. Поэтому всего через несколько минут после приезда новорожденную девочку весом 1 790 граммов поместили в реанимобиль, оснащенный оборудованием для реанимации новорожденных, и увезли в Тюмень.

После окончания операции и стабилизации состояния мамы ее эвакуировали вслед за малышкой. Сейчас обе героини находятся под наблюдением, их жизни ничего не угрожает.

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