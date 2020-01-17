Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить 18 и 19 января 2020 года

Вторая рабочая неделя в 2020 году завершается, впереди – долгожданные выходные. Помимо крещенских купаний (которые пройдут 18 и 19 января), тюменцев ждёт много чего интересного. Для того чтобы вы смогли интересно и культурно отдохнуть, «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящий уик-энд.

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ

Автобусная обзорная экскурсия по Тюмени

Автобусная экскурсия. Фото: VisitTyumen

От улицы Перекопской, 5 в 14 часов стартует двухчасовая автобусная обзорная экскурсия по Тюмени. Экскурсовод Лидия Цапенкова расскажет о современных транспортных развязках, местах культуры и отдыха, научных институтах и развитии тюменской промышленности. Уютным наш город стал благодаря предкам. Проезжая по центральным улицам Тюмени, гости поговорят о вехах развития города, о зданиях, скульптурах, памятных местах, купцах-меценатах, о вкладе тюменцев в годы войны, о развитии региона, связанного с освоением нефти и газа и о многом другом.

Стоимость: 400 руб. (взрослые), 300 руб. (дети, пенсионеры). Телефон для бронирования: 735-666.

«Неизвестный Распутин»

"Неизвестный Распутин". Фото: VisitTyumen

Ещё одной экскурсией станет пятичасовое путешествие в село Покровское под названием «Неизвестный Распутин». Она стартует от Музейного комплекса им. И.Я. Словцова в 9.30 утра. Это один из самых известных личностей первой четверти XX века. Жизнь Григория Ефимовича была самой обсуждаемой в российских газетах того периода. Одни считали его целителем и провидцем, другие – иностранным шпионом и лжепророком. Экскурсовод расскажет, сколько двойников было у Распутина, где спрятаны его клады и многое другое.

Стоимость: 800 рублей. Билеты на экскурсию продаются только в кассе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63). Подробности и бронь: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 73 72.

«Ночь. Улица. Фонарь. Автобус»

Вечерняя экскурсия. Фото: VisitTyumen

Побывали днём на одной экскурсии – вперёд, в необыкновенное путешествие по вечерней Тюмени. Экскурсия стартует от остановки «Набережная» в 17.30 и в 19 часов. Гости смогут увидеть Тюмень с необычного ракурса, созерцая огни неоновых фонарей на Мосту влюблённых и набережной, на Цветном бульваре, у Тюменского драмтеатра и на площади Памяти. Также можно будет узнать о знаменитых людях нашего края, об отдыхе по-тюменски, о «козах-бальмонистках» и о старинных кварталах города.

Стоимость: билеты на экскурсию продаются только в кассе музея «Городская Дума» (ул. Ленина, 250 руб. – 1 этаж, 350 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет на втором этаже – 250 руб. Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено. Подробности по телефону: +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ

Вечер Stand up

Stand Up. Фото: VisitTyumen

В Доме печати (ул. Осипенко, 81) в 19.30 пройдёт вечер Stand Up. Тюменцев, которые умеют весело проводить время, предлагают услышать шутки от опытных стендаперов, а также новый материал от перспективных новичков. Они-то постараются покорить ваше сердце!

Стоимость: 150 рублей.

«Танцы на льду»

Выходные на катке. Фото: VisitTyumen

На катке «Звёздный полюс» (ул. Тимофея Чаркова, 60) в 15 часов состоится шоу-проект «Танцы на льду». Все желающие смогут научиться танцевать в направлениях: кадриль, полька и современный танец. Будет и флешмоб на коньках! Победители состязаний получат памятные подарки.

Стоимость: 150-250 рублей.

Мастер-класс по изготовлению слайма

Мастер-класс по созданию слайма. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 13 часов состоится мастер-класс по изготовлению слайма. Это такая игрушка, которую впервые выпустила компания Mattel в 1976 году. Она состоит из вязкого желеобразного материала, который обладает свойством неньютоновской жидкости. Ребятишки будут рады сделать «тянучки» с разными запахами и цветами своими руками. И, конечно, их можно будет забрать домой.

Стоимость: 450 рублей. Телефон для записи: 46-84-09.