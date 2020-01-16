Годен к труду: слесарь из Тобольска на костылях пять лет пытается добиться от врачей статуса инвалида

Взрыв на производственной площадке Тобольского филиала ОАО «СГ-транс» более пяти лет назад разделил жизнь семьи Саитовых на до и после. Молодой глава семьи получил страшные травмы и до сих пор находится на больничном. Получить статус инвалида ему не удается много лет.

С чего все началось

Утром 3 ноября 2014 года молодой слесарь-ремонтник Сергей Саитов отправился, как обычно, на работу на промзону Тобольска. Мужчина трудится в ОАО «СГ-транс». В тот рабочий день Сергей находился на испытаниях железнодорожной цистерны. Все шло как обычно, но внезапно прогремел взрыв. Его звуки были слышны по всему городу. Ударная волна разрушила большой ангар, в котором находились несколько человек.

- 03 ноября 2014 года в 21 час. 55 мин. местного времени в городе Тобольске в здании, предназначенном для проведения испытаний железнодорожных цистерн, в ходе технологических работ по проверке цистерны на герметичность, произошел взрыв, – значилось в сообщении МЧС по Тюменской области.

Спасатели два дня устраняли последствия ЧП. Фото с сайта МЧС Тюменской области

- В главном корпусе Тобольского филиала по транспорту газа ОАО «СГ-транс», предназначенном для проведения испытаний железнодорожных цистерн, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого на месте происшествия погибли два работника предприятия 48 и 28 лет, еще 5 сотрудников получили травмы различной степени тяжести, кроме того в результате взрыва было разрушено здание главного корпуса ремонтно-испытательного пункт, – сообщали в следственном комитете Тюменской области.

В ночь с 3 на 4 ноября начались работы по устранению последствий аварии и поиску пострадавших. Спасатели разбирали завалы и освобождали оставшиеся в разрушенном ангаре цистерны. Позже стал известен масштаб ЧП и причины. Образовались пары газа, которые взорвались.

Взрыв произошел в здании, в которое в несколько рядов загоняли составы железнодорожных цистерн. Площадь ангара составляла около 15 тыс. кв. метров, а размеры примерно 200 на 60 метров. Взрывная волна полностью разрушила его. Был поврежден стоящий рядом административный корпус. Не обошлось без жертв: два человека погибли и четверо пострадали, один из которых находился в тяжелом состоянии.

В реанимации областной клинической больницы №3 города Тобольска оказался 33-летний Сергей Саитов. Врачи диагностировали ему переломы обеих ног, тяжелые травмы головы и сильные ожоги. Тогда слесарь-ремонтник еще не знал, что лечение его затянется на долгие годы.

Трудоспособность Сергея после получения травм определена в 30 процентов

Здоров и годен к работе

Первый больничный Сергея затянулся на 10 месяцев. Медики проводили комплексное лечение. Состояние пациента осложнялось тяжелыми травмами головы и ожогами. В то время пока врачи выводили пострадавшего при взрыве слесаря из стабильно тяжелого состоянии, переломанные ноги Сергея неправильно срослись. После длительного больничного лечащий врач рекомендовал ему пройти врачебную комиссию, чтобы определиться со статусом инвалидности.

Мужчина на костылях пришел медицинский осмотр, и комиссия вынесла заключение, что он годен к работе.

Первый рабочий день Сергею дался очень тяжело. Головные боли, головокружения, да и в должности рабочего на костылях много не сделаешь. Руководство, видя состояние сотрудника, заставило Сергея вновь пройти медкомиссию в местной поликлинике. Специалисты вынесли решение, что он не годен к работе слесаря-ремонтника.

В отделе кадров ОАО «СГ-транс» было принято решение перевести Саитова на более щадящую работу – специалистом по ТО. Ему поручили работу с документами, поставили стол и кресло в кабинете. Но даже в таких условиях Сергей не смог работать и вновь отправился на больничный.

Такой список травм получил Сергей при взрыве цистерны

Шестой год по кругу

Шестой год Сергей Саитов физически работать не может. Врачебная комиссия Тобольска признает его трудоспособным. Врачи Тюмени и тобольской поликлиники рекомендуют по месту прописки получить инвалидную группу. Врачебная комиссия Тобольска вновь выносят решение о его трудоспособности.

Все годы вместе с тяжело больным мужем по кругу ходит его супруга Наталья. Женщина, устав от бесконечных посещений больничных палат и кабинетов врачей, обратилась в редакцию «Комсомольской правды – Тюмени».

Держаться молодцом у Натальи уже нет сил. Супруга не покинула Сергея в беде, и без нее он не смог бы обойти и половину всех выпавших на долю семьи испытаний. Наталья на сегодня единственный постоянный источник дохода. Она разрывается между работой, беготней по врачам с мужем и воспитанием дочки-подростка.

- Муж все еще числится в «СГ-транс», но зарплату не получает, потому что не может работать. Он постоянно находится на лечении. Конечно, больничные оплачиваются, но сумма мизерная. Сейчас же расчет больничного исходит от МРОТ. У нас на лекарства в разы больше уходит, - рассказывает Наталья.

На вопрос, почему лекарства не выдаются бесплатно, Наталья отмечает, что диагноз ее мужу постоянно меняют врачи. Только его собираются внести в список на получение необходимых препаратов, как другой доктор назначает новый список лекарств. Длится это шестой год и пока выхода из этого жена Сергея не видит.

Корреспонденту «комсомолки» Наталья рассказала о трех сложных операциях, которые перенес только за последние три года ее муж. Как говорилось выше, у Сергея после получения тяжелых травм, неправильно срослись ноги. В Кургане в научном медицинском центре имени Илизарова ему вновь ломали кости, чтобы они срослись правильно. В Санкт-Петербурге тоболяку установили титановый протез в череп. В Тюмени ему установили нейтростимулятор – и это все прошел абсолютно здоровый, по мнению врачебной комиссии Тобольска, человек.

Врачебная комиссия Тобольска не раз отказывает Сергею в прохождении медико-социальной экспертизы

По словам Натальи Саитовой тюменские неврологи не раз выносили решение – пройти по месту прописки медосмотр и получить статус инвалида. Кроме того, в 2015 году бюро медико-социальной экспертизы уже выносило решение, что Сергей Саитов трудоспособен всего на 30 процентов.

В Тобольске пострадавшему слесарю выносят все новые и новые диагнозы, не желая признавать, что он инвалид. В чем заключается такое упорство врачебной комиссии – загадка. На всех больных листах его значится метка – травма на производстве. Жена Сергея говорит, что доходит до абсурда. Последний раз эта комиссия вынесла очередное заключение о трудоспособности ее мужа в день, когда тот находился на операции в Тюмени. Дата заключения и дата операции совпадают. Каким образом Сергей умудрился пройти обследование в Тобольске, находясь на операционном столе в Тюмени, женщине не объяснили.

Состояние ухудшается

Наталья все эти годы стоически сопровождает и помогает мужу во всех невзгодах. Она вместе с ним ходит по врачам, сопровождает его на все обследования, судится с врачебной комиссии Тобольска по поводу их заключений. Сколько сил и средств в это вложено передать невозможно. Верная супруга показывает внушительную стопку различных медзаключений и судебных документов.

Ее беспокоит здоровье любимого супруга. Женщина заметила, что он стал чувствовать себя хуже, несмотря на прием целого списка лекарственных препаратов.

В 2019 году Сергей должен был пройти ежегодное лечение в санатории «Тараскуль», но не смог поехать туда по причине плохого самочувствия.

Тоболячка вспоминает, что Сергей не раз отправляясь в поликлинику, доставлялся на «скорой» в стационар. Один раз после обращения к врачам его увезли в больницу на 4 месяца.

Невролог из Тюмени рекомендует направить Сергея на медико-социальную экспертизу по месту прописки

Вернуться на работу в «СГ-транс» мужчина вряд ли сможет. Недавно руководство попросило написать Сергея Саитова заявление об увольнении по собственному желанию.

«У нас коммерческое предприятие. Наши сотрудники должны приносить нам прибыль, а какая прибыль от человека, который годами находится на лечении, а не на рабочем месте», передала Наталья слова кадровика предприятия, сказанные ее мужу в последний раз.

Пострадавший сотрудник отказался от предложения, ведь тогда даже крошечные суммы за больничные листы никто оплачивать не будет, а пособие по инвалидности ему не оформить, так как он якобы годен к труду.

На днях Сергей вновь проходил медико-социальную экспертизу, на которой ему стало плохо. Мужчину забрала в больницу бригада «скорой». Однако тобольская комиссия пока остается непреклонной.

Сейчас у семьи Саитовых единая цель – добиться признания врачебной комиссией, что Сергей нетрудоспособен и нуждается в постоянном лечении и реабилитации и оформить ему инвалидность.

После присвоения статуса инвалида глава семьи не станет здоровым, но, по крайне мере, будет получать назначенное пособие и льготные лекарства. Сама Наталья мечтает о спокойствии и дне, когда она перестанет обивать пороги медицинских экспертов.

Добавим, что дозвониться до председателя врачебной комиссии, которая выносит решение о трудоспособности Сергея, не удалось. Специалист сама отправилась на больничный.

Справка «КП»

За нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба был осужден 52-летний мастер ремонтно-испытательного пункта Тобольского филиала по транспорту газа ОАО «СГ-транс».