Александр Моор: введение маткапитала на первого ребенка - главная инициатива президента России

Введение материнского капитала на первого ребёнка – главная инициатива Владимира Путина. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя послание президента РФ Федеральному Собранию 15 января. По словам главы региона, глава государства назвал важные задачи для нашей страны и предложил новых инициатив.

- Самая главная, на мой взгляд, - введение с 2020 года материнского капитала на первого ребенка, причем в объеме, равном материнскому капиталу на второго ребенка, - отметил Александр Моор.

Губернатор напомнил, что в 2020 году такую же инициативу региональное правительство ввело на региональном уровне в размере 150 тысяч рублей. Это хорошая поддержка для семей с детьми – получить федеральные средства и региональную выплату.

Ещё одна важная мера помощи – ежемесячные выплаты на детей до семи лет в малоимущих семьях. Как отметил глава региона, Владимир Путин прошёлся по всему жизненному пути семей с детьми – от рождения до получения высшего образования

- Президент уделил много внимания развитию системы детских садов, школ, дополнительного образования, предложил организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, - сообщил Александр Моор.

Прорывными инициативам главы государства губернатор назвал увеличение числа целевых бюджетных мест в региональных вузах и возможность для студентов на втором курсе выбирать смежную специальность. Особый акцент Александр Моор сделал на первичном звене системы здравоохранения.

- Глава государства с еще раз обозначил основные приоритеты, которые тоже отражены и в нашей региональной политике. Это развитие службы скорой помощи, реконструкция и строительство новых поликлиник и районных центральных больниц. Обеспечение квалифицированными кадрами первичного звена здравоохранения - самый важный вопрос, - подчеркнул Александр Моор.

По мнению главы региона, предприниматели позитивно и с воодушевлением встретили предложение Путина о стабильности налоговых условий для бизнеса и мерах поддержки для инвесторов. Кроме того, Александр Моор заострил внимание на высказывании главы государства о том, что необходимо повысить роль губернатора в принятии федеральных решений.

- В послании было много других важных нововведений, которые надо еще раз обдумать и обсудить, - подытожил Александр Моор.

Отметим, что о главных инициативах Владимира Путина губернатор также сообщил на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.