МЧС предупреждает тюменцев об опасности катания на плюшках с берегов рек и озер

Горожане в поисках зимних развлечений нередко забывают о безопасности. Сотрудники регионального МЧС напоминают, что катание на плюшках с берегов рек и озер, игра в хоккей на льду водоемов могут быть опасными. Лед на тюменских озерах и реках уже прочный, но всё же остаются места, где необходимо проявить особую внимательность.

Например, участки, где происходит сброс теплой воды. Лед здесь непрочный из-за неравномерного промерзания. Поэтому инспекторы ГИМС Тюменской области просят обратить внимание любителей зимнего активного отдыха и рыбаков на соблюдение правил безопасности.

Есть внешние признаки, по которым можно определить, что лед непрочный и на него нельзя выходить. Опасное ледовое покрытие по виду рыхлое и пористое, белого цвета. Когда вода вытекает из лунок или трещин, слышны звуки треска и хлюпанья, немедленно уходите на берег.

Если вы всё же оказались в ледяной воде, то нельзя паниковать, нужно сбросить с себя вещи, которые не позволяют выбраться на лёд. Старайтесь держаться на плаву и громко звать на помощь. Двумя руками упритесь в край льда, снимите обувь, если в нее уже набралась вода. Все действия должны быть направлены на то, чтобы не обломать край льда.

Выбираться нужно так: навалиться на лёд грудью и постараться вытащить сначала одну, а потом и вторую ногу. Если под лёд провалились несколько человек, то следует выбираться из воды по очереди, помогая друг другу, оставаясь на льду в лежачем положении. Всё лучше делать быстро, чтобы не получить переохлаждение.

Выбравшись на берег, нужно срочно вызвать скорую помощь, снять по возможности мокрую одежду и попить чего-нибудь горячего.