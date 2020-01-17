«Налетели толпой»: в кафе Тобольска пьяная компания избила двух девушек, одна из которых на 5-м месяце беременности

Лиана Шамсиева вместе с подругой Ангелиной, находящейся на пятом месяце беременности, решили встретить старый Новый год в одном из кафе города Тобольска. Девушки не ожидали, что их тихий вечер перерастет в ад, и обе они окажутся в больнице, а потом в полиции.

«В меня прилетел стул»

Жительница Тобольска Лиана не ожидала, что будет втянута в некрасивую историю с дракой в кафе. Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» она рассказала, что все произошло ранним утром 14 января.

– Мы отмечали наступление старого Нового года в кафе «Лотос». Я по традиции выпила немного пива, но не была в невменяемом состоянии и все отлично помню, – начала свой рассказ девушка. – Около половины пятого утра я вместе с подругой я стояла у барной стойки, как вдруг в меня прилетел стул, – вспоминает она.

Обернувшись, Лиана увидела обидчика. Она заметила его сразу, как пришла в кафе. Евгений, так зовут дебошира, служит в полиции. Мужчина также пришел встретить праздник в кафе вместе с женой Алевтиной и родственниками: сестрами, братом и мамой.

Девушка бы не стала обращать внимание на шумную компанию, но ранее семейка затеяла потасовку за своим столом, и их крики были слышны на весь зал. А теперь Евгений внезапно бросил стул в незнакомую ему девушку.

Глаз Лиана смогла открыть только сегодня. Фото героя публикации

Не понимая, что происходит, Лиана подошла к полицейскому узнать, в чем причина такого поведения.

– Я без оскорблений и мата спокойно спросила у него, что случилось. Хотела понять, зачем он бросил в меня стул, и ожидала каких-то извинений, но он сразу отрезал: иди с женой говори, – делится девушка.

Тоболячка не стала вступать с ним в спор и подошла к супруге дебошира.

– Едва я спросила, что происходит и почему ваш муж бросил в меня стул, эта фурия набросилась на меня и начала бить, тут же ей стали помогать все женщины из этой компании. Они били меня по лицу, по телу, дергали за волосы, свалили на пол и снова избивали, – с ужасом вспоминает девушка.

Видя, что на Лиану набросилась толпа нетрезвых женщин, беременная Ангелина вступилась за подругу и тогда всю ярость необузданная семейка перевела на нее.

Девушку, ожидающую малыша, семья полицейского буквально месила. Лиана пыталась вырваться и помочь подруге, но в это время ее держал за руки Евгений и еще кто-то из его компании.

В кафе отдыхало много тоболяков. Двое молодых парней увидели, что девушек избивает подвыпившая компания, и бросились на помощь. Тогда озверевшая толпа из восьми человек переключилась на них и жестоко отбила желание помогать у защитников.

– Я не знаю этих молодых людей, пытаюсь найти их по соцсетям, спрашивала в кафе. Хочу сказать им спасибо, – говорит Лиана. – Парням сильно досталось, им разбили лица, пол был весь в крови, – добавляет девушка.

Очевидцев драки в кафе было предостаточно. Они вызвали на место происшествия полицию и бригаду скорой помощи. Сама пострадавшая тоболячка несколько раз пыталась дозвониться в дежурную часть, но там никто не отвечал.

Вскоре прибыли сотрудники Росгвардии. Лиана рассказала им о драке и о том, что ей требуется написать заявление в полицию. Росгвардейцы рекомендовали девушке обратиться непосредственно в отделение, так как они не уполномочены принимать заявления от граждан.

Во время прибытия бойцов все участники потасовки вышли на улицу, а зачинщик драки, по словам Лианы, спрятался в припаркованном автомобиле. Когда гвардейцы уехали, «смельчак» выбрался из укрытия.

Мать полицейского набросилась с кулаками на Лиану сразу после отъезда стражей правопорядка. Вновь завязалась драка, и вновь была вызвана полиция.

«Дело пытаются замять»

Прибывшая в кафе скорая забрала пострадавших подруг и доставила их в областную больницу № 3 города Тобольска. Медики зафиксировали травмы, полученные в ходе драки. У Лианы ушибы лица, затекший глаз. Ангелина получила травмы копчика. К счастью, ребенок в утробе матери не пострадал, но девушка жалуется на сильные боли и ей трудно сидеть и ходить.

Обе девушки пострадали от рук нетрезвой семейки. Фото Лианы Шамсиевой

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина подтвердила факт обращения в областную больницу № 3 пострадавших в драке тобольского кафе.

– В больницу обратились три женщины. У одной диагностировано сотрясение головного мозга, у двух – ушибы и ссадины. После оказания необходимой медицинской помощи они направлены на амбулаторное наблюдение, – прокомментировала она.

Сразу после посещения больницы подруги отправились в отделение полиции, где написали заявление на посетителей кафе. У Лианы его приняли, а вот у Ангелины отказались принять показания.

– Мне кажется, дело пытаются замять. Прошло уже три дня, а до сих пор мне никто не позвонил, участковый не приходил, – переживает девушка.

В полиции Лиане сказали, что их коллега в драке не участвовал, дрались его родственники.

– Я слышала фразу от других полицейских, что надо помочь парню. Это они говорили об Евгении, – добавляет она.

По словам пострадавшей, сейчас по их небольшому городку сослуживцы пустили слух, что Лиана постоянный их клиент в дежурной части.

– Мне обидно, – восклицает тоболячка. – Я ни разу не участвовала в таких потасовках и на меня никогда не составляли протоколов – это ложь, – негодует девушка.

Зато Лиана поговорила с хозяйкой кафе «Лотос» и выяснила, что полицейский Евгений им хорошо известен, и вовсе не с хорошей стороны. Он частенько бывает в ее заведении и учиняет разборки.

Как выпьет - начинает дебош

«Комсомолка» также связалась с владелицей кафе Натальей, где произошел неприятный инцидент. В ту ночь она находилась на рабочем месте, когда в заведение пришла компания из 8 человек: Евгений, его брат, жена, мама и сестры.

После порции алкоголя Евгений стал придираться к посетителям кафе, рассказала Наталья. По ее словам, есть такой тип людей – как выпьют, начинают дебош. Евгений относится именно к таким.

– Было очевидно, что он провоцирует людей на драку. Подошел к одному мужчине, ко второму, скандалил, бросил стул, который попал в девушку, – вспоминает она.

Девушка подошла к нему, потом к его супруге и завязалась драка. Полицейский никого не подпускал к жене, позволяя ей драться. Вместе с братом держал за руки заступающихся, грубо оттолкнул Наталью. Владелица кафе позвонила в Росгвардию, которая отвечает за охрану порядка на ее участке. Звонки в дежурную часть результата не принесли – там никто не ответил. Тогда Наталья набрала 112 на мобильном, и на место происшествия отправились росгвардейцы. Ждать правоохранителей пришлось 45 минут.

– Приехали бойцы Росгвардии и … пожали руку Евгению, – поражена Наталья.

Она говорит, что до службы в полиции Евгений работал в Росгвардии, и сослуживцы сразу узнали его. Дебошир сам ранее отвечал за этот участок и патрулировал территорию, на которой расположено кафе.

Беременная Ангелина жалуется на боли. Фото Лианы Шамсиевой

– Девочек сильно избили, у одной вообще лица нет. Дрались женщины, но и Евгений с братом в этом принимал участие. Он держал людей, пытающихся защитить девчонок, бил мужчин, чтобы не вмешивались, – говорит она.

Прибывшие в кафе сотрудники полиции также пытались выгородить своего коллегу. По словам владелицы «Лотоса», один из полицейских разговаривал с ней дерзко и грубо. Никакие записи с камер видеонаблюдения им не были интересны. Было видно, что он отлично знаком с Евгением.

– Спрашивал, сколько мне нужно денег, чтобы возместить ущерб, – возмущается Наталья. – Я отказалась вообще что-либо писать и подписывать, – рассказывает она.

Полицейские пытались объяснить владелице кафе поведение их коллеги тем, что ранее Евгений служил в горячих точках и от алкоголя ему «сно т крышу».

– Но почему от его психических проблем должны страдать мои посетители? – задается вопросом женщина. Он много лет занимается гиревым спортом, вы представляете, какая у него сила удара? – вновь вспоминает о драке Наталья.

В полиции города Тобольска от подробных комментариев по данному факту пока воздерживаются.

– По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и участники инцидента. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение, –сообщила представитель пресс-службы полиции Тобольска Катерина Копшаева.

Тем временем в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области опровергают информацию, что Евгений ранее был их сотрудником.

- 14 января 2020 г. в 03:21 на пульт централизованного наблюдения Тобольского межмуниципального отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревожной сигнализации с охраняемого объекта - кафе «Лотос».

Для выяснения обстоятельств, в течение 4 минут на место прибыл экипаж группы задержания. Однако, молодой человек, устроивший потасовку, покинул заведение. Убедившись, что в заведении спокойная обстановка, конфликт прекращен и вмешательства правоохранителей в данный момент не требуется, экипаж убыл на маршрут патрулирования.

Спустя час, вызов из этого же кафе поступил повторно. Бойцы вневедомственной охраны, прибывшие также в течение 4 минут, выяснили, что агрессивный посетитель вернулся и затеял очередную потасовку. Задержав правонарушителя, росгвардейцы передали его полиции.

Информация о том, что задержанный - бывший сотрудник ведомства, не соответствует действительности. Гражданин не имел и не имеет отношения к Росгвардии, - сообщили в ведомстве.