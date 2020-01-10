Волшебство в каждый дом: Дед Мороз из «Комсомолки» и Снегурочка из «Милосердия» поздравили тюменских ребятишек с Новым годом

Накануне нового, 2020 года я в уже привычном облике Деда Мороза в компании Снегурочки Насти из благотворительного фонда «Милосердие» побывал в гостях у ребятишек с ограниченными возможностями. Со здоровьем малышам действительно не повезло: у одних – дизартрия (нарушение речи из-за расстройства нервной системы), у других – ДЦП, у третьих – дистрофия. Четвёртые не видят и не слышат. Но чувствуют.

Читаем по глазам

Для нас с Настей Шестаковой эта благотворительная акция – не первая. Мы давно приспособились к тому, как себя вести с больными детишками и как доставить им радость. Безусловно, главное – это наше присутствие, но и про подарки не забываем. Я облачился в новый красный бархатный кафтан, нацепил на себя длинную бороду, вооружился посохом и большим мешком. Настя надела костюм и шапку дедулиной внучки. В таких одеяниях мы и двинулись в путь на наших санях (железных, с водителем).

Смотрим в глаза

Детишкам, которые не могут выразить свои эмоции словами и жестами, нужно смотреть прямо в глаза. Они улыбаются, внимательно изучают бороду Деда Мороза и косу Снегурки и радуются, что настоящие волшебники посетили их дом.

На первом адресе нас ждала улыбчивая семилетняя Лайла Велиева. Её диагноз – ЗПР (задержка психоречевого развития). Специально к нашему приходу девочка облачилась в белое платье снежинки, украсила его зелёной мишурой, а голову украсила ободком с ёлочками.

– Вижу, ждала нас со Снегурочкой Лайла, ждала… – пытаюсь сделать свой голос как можно громче и грубее.

– Да, Дедушка, только посмотри на наряд этой принцессы. Точно ждёт от тебя подарков, но сначала нам нужно закружиться в хороводе! – предлагает Настя.

Лайла, Дед Мороз и СнегурочкаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Я, в вечно спадающей набекрень шапке, Настя-Снегурочка и Лайла взялись за руки и спели самую новогоднюю песню «В лесу родилась ёлочка». Подарком для малышки стал набор конфет и раскраски, чтобы жизнь этой маленькой девочки была слаще и ярче.

На «Маяке» гостей встречали семилетний Петя Терновский и его сестрёнка Лиза. Девочка, к счастью, здорова, а вот у пацанёнка дизартрия. Хотя, надо признать, что для его диагноза мальчик говорит очень неплохо и очень хорошо учится. А ещё танцует… этот, как его… брейк-данс.

Юный брейк-дансер с волшебникамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

– Ох, я и не знал, что есть такое направление в танцах, – говорю я от имени Дедушки, наблюдая за тем, как мальчишка танцует. – Я так крутился очень давно, во времена своей молодости.

– Дедушка, а ты попробуй станцевать вместе с Петей брейк-данс. Может, получится? – предлагает Снегурочка Настя.

Чтобы не позориться на глазах у Снегурки, юного танцора, его сестры и родителей, от этой затеи Дед Мороз вежливо отказался, но пообещал выучить танец к Новому, 2021 году. Сомневаюсь-таки, что это сделаю.

Слово Снегурочке

Исполнительный директор АНО «Милосердие» (она же Снегурочка) Анастасия Шестакова рассказала, что новогоднюю благотворительную акцию придумали с коллегой из холдинга «Мегаполис» десять лет назад.

– Мы решили адресно посетить тюменских ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, поздравить их с праздником, порадовать подарками, песни им спеть, – рассказывает Настя. – Тогда не думали, что это станет традицией, что столько лет мы будем посещать их в амплуа Деда Мороза и Снегурочки. С годами менялись Снегурочки и Деды Морозы, костюмы, но суть акции не изменилась. За это время удалось порадовать около 200 детей. В рамках города, где таких семей более 400, это не так много, но мы продолжаем это дело. Всегда рады волонтерам, спонсорам, которые передают игрушки, книги, сладости. Ничего лишнего не бывает. Спасибо каждому, кто помогал в этом добром деле!

А этого мальчишку мы навестили в больницеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Всего в преддверии Нового, 2020 года мы посетили два десятка адресов, и на каждом из них Снегурке и Дедушке были рады. От лица Деда Мороза хочу сказать, что уже жду следующих новогодних праздников, чтобы в очередной раз подарить частичку тепла ещё десяткам ребятишек.