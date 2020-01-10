Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить 11 и 12 января 2020 года

Первая (к счастью, двухдневная) рабочая неделя в 2020 году подходит к концу, впереди выходные. Для того, чтобы вы смогли интересно и культурно отдохнуть, «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящий уик-энд.

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ

«Два папы»

Фильм "Два папы". Фото: кадр из фильма

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) в 20 часов пройдёт показ фильма бразильского режиссёра Фернанду Мейреллиша «Два папы» с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом в главных ролях. В центре картины – встреча папы Бенедикта XVI и папы Франциска и о том, о чём они могут разговаривать. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Стоимость: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре)

«Молодость»

Спектакль "Молодость". Фото: ТБДТ

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) в 18 часов и в 21 час состоится показ комедийного спектакля «Молодость», по пьесе одной из самых репертуарных пьес русского театра «Месяц в деревне». По сюжету постановки, все женщины одновременно обращают своё внимание на одного молодого человека. Но что будет с мужчинами, которые любят этих женщин? Чувства, о которых поначалу только говорят, становятся реальной сокрушительной силой. Спектакль полон любви, объяснений, переживаний, страданий и тонкого юмора.

Стоимость: 300 – 1500 рублей.

СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ

Создаём предметы своими руками

Расписание мастер-классов. Фото: VisitTyumen

Сразу четыре мастер-класса состоятся в творческой хобби-студии «Васильки» (ул. Дмитрия Менделеева, 18). Ребятишкам понравится создавать поделки своими руками из разных материалов (которые, кстати, включены в стоимость):

10:30 – мастер-класс по созданию слайма (стоимость 400 рублей, 7+); 12:00 – мастер-класс по живописи (стоимость А3 – 1300 рублей, А3 на подрамнике – 1500 рублей, 14+); 15:30 – мастер-класс по центробежному рисованию и созданию значков или магнита из полимерной глины (стоимость 700 рублей, 7+); 17:30 – мастер-класс по созданию ложек с декором из полимерной глины (стоимость 700 рублей, 7+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ЯНВАРЯ

Спектакль «Мирандолина»

Спектакль "Мирандолина". Фото: ТБДТ

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) в 19 часов состоится показ комедийного спектакля «Мирандолина», по пьесе великого итальянского драматурга Карло Гольдони. Премьера постановки на итальянской сцене состоялась в Венеции в 1753 году, и даже спустя три столетия интерес к истории не утихает. По сюжету спектакля, хозяйка заурядной гостиницы Мирандолина поражает всех гостей своей красотой. Правда, никому из постояльцев не удаётся добиться расположения прекрасной трактирщицы, пока на пороге не появляется знатный Кавалер…

Стоимость: 300-1500 рублей (купить билет можно здесь).

Старый Новый год с филармоническим оркестром

Старый новый год с филармоническим оркестром. Фото: Тюменская филармония

В Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) в 19 часов пройдёт встреча Старого Нового года вместе с Тюменским филармоническим оркестром, который сыграет музыку Штрауса. Такие произведения признанного «Короля вальса», как «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки Венского леса» создадут атмосферу Венского бала. В программе – вальсы, польки, марши Иоганна Штрауса.

Стоимость: 500-1200 рублей

Музейный кинотеатр «Новогодний эфир»

Музейный кинотеатр "Новогодний эфир". Фото: VisitTyumen

В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) весь день будет работать музейный кинотеатр «Новогодний эфир». Гости смогут погрузиться в атмосферу новогоднего настроения, посмотрев советские и современные фильмы и мультики: «Как Новый год на свет появился», «Восхождение», «Сказка про елочку», «Бельчонок и санки», «Посох», «Серый волчок», «Дубак», «Медвежьи истории» и «Непослушный медвежонок»

Вход: свободный, подробности: +7 (3452) 45-35-90.

Мастер-класс по китайской живописи

Китайская живопись. Фото: Контора пароходства

В мультицентре «Контора пароходства» в 18 часов стартует мастер-класс по китайской живописи с художником Чэнь Цзясюнь. Все желающие смогут нарисовать символ наступающего года – крысу. При рисовании будут использоваться материалы, которые использовали художники много лет назад: кисти из шерсти животных, китайскую тушь, китайские печати.

Стоимость: 500 рублей.