FAQ: квартира, ипотека, застройщик

Сегодня рынок недвижимости становится все разнообразнее, выбор – все больше, а обилие информации, которой должен обладать потенциальный покупатель, только увеличивается. Застройщик «Улей девелопмент» ответил на главные вопросы по ипотеке: несколько советов перед покупкой, как обойтись без первоначального взноса и как проверить застройщика и не потерять ипотечные деньги.

Как купить квартиру в ипотеку: топ-5 важных советов

Сегодня ипотека – один из самых популярных способов приобрести жилье. Банки предлагают множество программ, гибких и не очень, чтобы каждый мог позволить себе купить квартиру мечты. Однако для того, чтобы занять денежные средства у банка и без рисков приобрести жилье, нужно знать несколько важных фактов об ипотеке.

1. Взаимодействуйте с разными банками

Чтобы повысить вероятность одобрения ипотеки, можно предпринять некоторые меры. Например, составить сразу несколько заявок и попробовать разные ипотечные программы в разных банках – для вас это будет дополнительным опытом формирования обращений в банки.

Кроме того, банк охотнее одобрит вам ипотеку, если вы укажете надежных созаемщиков-поручителей – это может быть ваш супруг или супруга, а может, и кто-то из ваших друзей.

2. Правильно оцените собственные возможности

Ситуация на рынке может меняться с огромной скоростью. Поэтому нужно просчитывать на несколько шагов вперед: в первую очередь для заёмщика важно выбирать ипотечные программы в той валюте, в которой он получает свой доход. Курс национальной валюты не всегда стабилен, и лучше быть готовым ко всему.

Заранее продумайте способ расчета с кредитором. Есть два популярных способа: аннуитетный – когда сумма займа делится на равные фиксированные взносы и выплачивается постепенно, и дифференциальный – когда основная сумма займа погашается равными долями ежемесячно, а также погашаются начисленные за месяц проценты. Все эти условия лучше обговорить с кредитором заранее.

Также на сайтах застройщиков можно найти калькуляторы для расчета ежемесячного платежа. Например, на сайте «Улей девелопмент» вы можете прочитать про условия ипотеки здесь, ознакомиться с ипотечными программами и рассчитать ежемесячный платеж с помощью ипотечного калькулятора.

3. Изучайте тенденции рынка

Всегда будьте в курсе событий. Если сейчас низкий спрос на жилье и большое количество предложений, валюта стабильна и есть выгодные ипотечные программы – тогда лучшего момента для покупки не найти. Но если же есть смущающие факторы вроде угрозы инфляции или резкого изменения курса валют, то с покупкой лучше повременить. Ипотеку нужно выплачивать много лет, а экономическая ситуация может стабилизироваться за пару месяцев.

4. Уменьшайте количество посредников между вами и собственником

Всегда лучше договариваться напрямую. Это дает вам простор для торговли. Например, вы можете предоставить уже одобренный кредит, показать свою готовность приобрести квартиру прямо сейчас – возможно, вы даже получите неплохую скидку. К тому же работа с прямым собственником гарантирует вам четкие договоренности. Среди риэлторов очень много тех, кто гонится за собственной выгодой, и есть риск переплатить за медвежью услугу.

Внимательно изучайте ипотечные программы, которые предлагают сами застройщики. На сайтах есть специальные формы для того, чтобы оставить свои контакты – менеджер по продажам вам обязательно перезвонит и договорится об оптимальных для вас условиях покупки.

5. Не спешите с решением

Всегда лучше остановиться и взвесить все за и против. Когда банк одобряет кредит, вы получаете месяц на раздумья. Покупка жилья – это серьезный и ответственный шаг, и необходимо принять хорошо обдуманное, твердое решение.

Как купить квартиру без первоначального взноса в ипотеку?

Существует много способов приобрести жилье. Каждый человек выбирает способ по себе – кто-то оформляет ипотеку, кто-то приобретает квартиру единовременным платежом. Но что делать, если первоначальный взнос в ипотеку Вам не подходит, а всей суммы на желанную жилплощадь пока нет?

Именно для такого случая предусмотрена рассрочка.

Не все застройщики готовы предоставить такую возможность. В «Улей девелопмент» такая возможность есть, вы можете прочитать подробнее об условиях рассрочки на сайте застройщика.

Рассроченный платеж – это своеобразный кредит без процентов. Вы вносите обычно половину суммы единовременно, а остальная часть платежа делится равными частями на год (иногда – на два или три, но такие условия встречаются реже).

Также можно изучить предложения разных банков: можно найти такие ипотечные программы, в которых первоначальный взнос не требуется. Когда вы определитесь с банком и программой, нужно собрать следующие документы:

· удостоверение личности (паспорт):

· медицинская справка (водительское удостоверение);

· документы об образовании;

· справка о доходах. Это может быть стандартная 2-НДФЛ или отчет, заполняемый бухгалтерией по форме кредитора;

· анкета клиента (созаемщика) кредитного учреждения. Форма обычно выкладывается на официальном сайте банка;

· выписка из ЕГРН (об удалении недвижимым имуществом);

· расписка в получении задатка;

· заявка на получение заемных средств.

После одобрения запроса запускаются процедуры оформления и выдачи займа. Средства ипотеки перечисляются продавцу после перерегистрации квартиры с обременением, а заемщик подписывает договор кредитования.

Как выбрать застройщика и не потерять ипотечные деньги на квартиру

Чтобы упростить процедуру приобретения жилья, строительные компании организовывают специальные программы по продаже жилья. Как правило, условия у таких программ всегда очень похожи. Например, такие:

• непродолжительный срок займа. Обычно это год, в течение которого покупателям надлежит полностью рассчитаться с застройщиком. Реже – два или три;

• отсутствие первоначального взноса. Это самый приятный бонус от строительных компаний, но на стадии заключения договора с застройщиком следует внести половину всей суммы;

• стоимость жилья, как правило, ниже среднего уровня рынка. Это происходит из-за того, что отсутствуют надбавки ритейла;

• низкая ставка, чаще всего нет процентов. Строительные организации не имеют лицензии на ведение финансовой деятельности. Обслуживание кредитов, которые привлекаются для возведения жилых зданий, уже включено в стоимость квартир;

• санкции за отсутствие платежей согласно графику.

На деле достаточно сложно получить рассрочку от застройщика. Чаще всего строительные компании просто становятся партнерами банков – от этого хорошо растут продажи квартир. Но некоторые застройщики – например, «Улей девелопмент» – готовы даже предоставить индивидуальные условия рассрочки.

Однако такой формат приобретения жилья – очень рискованный: если у вас не окажется средств на очередной платеж, строительная компания может просто заключить договор с другим соискателем.

Поэтому следует внимательно изучать тенденции строительного рынка, репутацию застройщика, актуальные цены на жилье. Самое главное – грамотно рассчитать будущую нагрузку на бюджет. Это поможет избежать серьезных финансовых рисков, потери владения и права пользования объектом недвижимости. Выгодные предложения с комфортными условиями ипотеки будут появляться постоянно, поэтому не бойтесь не успеть. Главное – это принять взвешенное решение.

Желаем вам грамотных и успешных покупок!