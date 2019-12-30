Подводим итоги: чем запомнится Тюмени и Тюменской области уходящий 2019 год

До наступления нового, 2020 года, остается совсем немного, поэтому пришло время подвести итоги уходящего 2019-го. Год Жёлтой Земляной Свиньи запомнится нам масштабными событиями в киноиндустрии, новыми реформами и даже кровавыми потасовками. Надеемся, что всё плохое останется в этом году, а в будущее мы смотрим с надеждой и оптимизмом. Итак, наши итоги.

ЯНВАРЬ

Январь запомнится тюменцам ведением новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая стартовала в рамках национального проекта «Экология». Первоначально не все горожане поняли, зачем это надо и почему выросли платежи в квитанциях, но необходимость реформы назревала давно. Учитывая, что в области было немало несанкционированных свалок, а мусорные полигоны были переполнены. Сначала тюменские власти объяснили, почему выгоднее «мусорить» квадратному метру, а не человеку, но мольбы горожан были услышаны. Тариф за вывоз мусора стал рассчитываться с человека, а не квадратного метра. К тому же, многодетные семьи стали получать компенсацию за вывоз мусора.

Мусорная реформаФото: Марина АНТОНОВА

ФЕВРАЛЬ-МАРТ

Главное событие конца февраля – начала марта – грандиозная премьера исторического фильма «Тобол», который снимался с 2017 по 2018 годы в Тобольске. В течение двух лет мы рассказывали нашим читателям о том, как велись съёмки и о том, как восприняли картину зрители. Главные роли в фильме «Тобол» достались актерам «Кухни» (в частности, Дмитрию Назарову) и «Бригады» (Дмитрий Дюжев). На съемки кинопроекта «Тобол» было потрачено более 390 миллионов рублей, в эту сумму вошло и создание декораций, которые киношники решили оставить тобольскому музею-заповеднику.

На тот момент губернатор Тюменской области, а ныне – министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, побывал на съёмочной площадке вместе с продюсером фильма Олегом Урушевым. Про первый съёмочный день картины, который состоялся в марте, мы писали здесь, в том числе и интервью с гримёром проекта. Костюмы и реквизит, оставшиеся после съёмок «Тобола», уже могут померить туристы, которые приезжают на экскурсии по следам фильма.

Фильм "Тобол". Фото: Кинопоиск

Во время съёмок фильма случалось всякое. Сначала по личным причинам своё имя с титров снял писатель Алексей Иванов (именно по его произведению картину и снимали), затем Дмитрий Назаров чуть не отморозил себе ноги во время съёмок, а одному из актёров проткнули глаз макетом сабли. В преддверии премьеры Дмитрий Назаров, Александр Лазарев-младший и Павел Табаков стали приглашёнными гостями пятничного выпуска шоу «Вечерний Ургант». Актёры рассказали, что съёмки были каторжными.

Но все старания съёмочной группы были не напрасны. Первый трейлер взорвал Интернет из-за масштабных съёмок и интересных сюжетных линий. Да и сами тюменцы и тоболяки искали себя на экране среди массовки. Мировая премьера истерна состоялась в Тюмени – это первый случай в истории отечественного кино, когда премьера прошла в столице региона. Спустя несколько дней фильм вышел в широкий прокат. По словам продюсера, лента привлекла в Тюменскую область многочисленные турагентства. И это правда.

АПРЕЛЬ

Совсем не радужным для Тюмени выдался апрель. Именно в этом месяце в Тюмени прошла операция по задержанию членов ячейки ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). По данным регионального управления ФСБ, диверсанты планировали серию терактов в местах массового пребывания людей в городе. В городе был введён режим контртеррористической операции, позже он был отменён.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/702956" frameborder="0"></iframe> Контртеррористическая операция в Тюмени 12 апреля.

В тюменском доме, где прятались боевики, найдены оружие и взрывные устройства. К счастью, никто из населения и силовиков не пострадал. Вот здесь мы рассказывали о том, что известно о хозяине дома в Тюмени, где скрывались боевики. Всех их ликвидировали. Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил силовиков, которые участвовали в ликвидации террористов.

Ещё одна важная апрельская новость – Тюменская область перешла на цифровое вещание. Аналоговый сигнал перестал поступать 15 апреля.

МАЙ

По традиции, в мае Тюменская область масштабно отметила 74-летие со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. Первые репетиции праздничного шествия прошли 6 мая. Вот здесь мы рассказывали, как проходило в Тюмени праздничное шествие, посвящённое 74-й годовщине Великой Победы. У здания Технопарка тюменцы угощались солдатской кашей и возлагали цветы к Вечному огню, а позже здесь же состоялась акция «Минута молчания». Завершился День Победы праздничным салютом. По словам губернатора Александра Моора, трудовой подвиг тюменцев в годы войны невозможно переоценить.

День ПобедыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кстати, в 2020 году мы будем отмечать 75-летие со дня Великой Победы. К праздничным мероприятиям (а их будет более сотни) в Тюменской области уже начали готовиться.

ИЮНЬ

Традиционная летняя «Прямая линия» Владимира Путина запомнится жителям региона звонком жительницы села Каскара Тюменского района. Марию Кузнецову интересовал вопрос, когда в населённом пункте появится водопровод, ведь жить без воды просто невозможно. После обращения тюменки к президенту к «делу о водопроводе» подключились следователи и прокуратура. Губернатор Александр Моор рассказал, что водопровод в Каскаре реконструируют уже в 2020 году. Этот вопрос глава региона держит на личном контроле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/715770" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о водопроводе в посёлке Каскара.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИЮЛЬ

Начало июля для тюменцев выдалось особенно жарким. Весь месяц горожане говорили о перестрелке в ТРЦ «Кристалл», которую устроили трое мужчин. Позже охранник тюменского «Кристалла» рассказал, как стрелки смогли войти в ТРЦ с оружием. Спустя сутки хулиганов поймали. Оказалось, что стрельба стала результатом давнего противостояния между уроженцами Армении и Кореи (но не национальной почве). Спустя месяц следователи завершили расследование инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/718194" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в ТРЦ Кристалл (Тюмень.Алексей КОСЕНЧУК

АВГУСТ

Большой скандал разгорелся в августе в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда по улице Минской, 86. Труженицу тыла, которая доживала в учреждении последние дни, похоронили в черном пакете-мешке без одежды и без омовения. Наш корреспондент отправилась в пансионат, чтобы своими глазами убедиться, морят ли голодом стариков в тюменском пансионате или нет. Во время своего вояжа к старикам, ей удалось даже поговорить с постояльцами.

Бабушку похоронили в чёрном пакете. Фото: Николай Новопашин

Итог справедливый: директора пансионата после скандала уволили, но через некоторое время появились новые подробности. К счастью, бабушку похоронили в нормальной «человеческой» могиле, прокуратура завершила свою проверку.

Похороненная бабушка. Фото: департамент социального развития Тюменской области

СЕНТЯБРЬ

Вся область была в шоке, когда в Заводоуковске девушка захотела отомстить своему парню и украла его маленького братика. Виктория Айметдинова отнесла его в лес, где зверски с ним расправилась. «Кукушка» у девицы съехала нехило: за пару дней до трагедии она обещала своим знакомым, что обязательно «станет звездой», что, собственно, и произошло. По обвинению в убийстве малыша девушку арестовали на два месяца, но в конце декабря стало известно, что она невменяемая. Из-за поставленного диагноза: «шизофрения» Айметдинова отправится на принудительное лечение, а не в тюрьму.

Виктория АйметдиноваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОКТЯБРЬ

Начало учебного года показало, что не всё так прекрасно в системе образования. В учебном заведении под Тюменью молодой учитель ОБЖ из Боровской школы Виктор Садлинский не сдержался на уроке и начал бросаться на девятиклассников. Впрочем, зная, какие сегодня у нас «добрые детишки», многие за мужчину вступились. Правда, это не спасло его от увольнения по статье. Губернатор Тюменской области Александр Моор отреагировал на инцидент на уроке ОБЖ и написал на своих страничках в соцсетях: «Есть правило, которое нельзя нарушать – нельзя применять насилие к ребёнку!». По факту прокуратура и следователи начали свою проверку, департамент образования Тюменской области - свою.

Виктор Садлинский избил девятиклассников. Фото: скриншот с видео

Ещё одна не самое приятное событие октября – вспышка «гаффской болезни». Семья из села Ачары Тобольского района съела выловленную рыбу и попала в больницу. Им поставили этот диагноз, но медики усомнились в диагнозе, ведь болезнь очень похожа на простое отравление. Позже стало известно, что в больницу попало восемь человек. После ЧП в селе стали массово обследовать местных жителей. Российские токсикологи одобрили тактику лечения. Совсем скоро троих пострадавших из больницы выписали, а в саму деревню завезли более двух тонн продуктов.

Под финал месяца фортыль выкинул «забайкальский стрелок» из Вагая Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в военной части нескольких человек. Основная причина – нервный срыв, эксперты согласились с этой версией. Мы покопались в его биографии и узнали кое-что интересное. Военный Следственный отдел СК РФ по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Наш корреспондент ездила на родину парня, в село Вагай, и вот что о нём говорят друзья и родственники. Через несколько дней стало известно, что под пули Шамсутдинова попал его земляк.

Рамиль ШамсутдиновФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

НОЯБРЬ

Давайте теперь о чём-нибудь хорошем. Например, о Послании губернатора Тюменской области Александра Моора депутатам облдумы. Глава региона рассказал о достижениях и проблемах региона и поведал о том, что сделано за прошедший год, и на что можно надеяться в будущем. Это уже второе послание Моора парламентариям и тюменцам, но в этом году оно отличалось тем, что не было никаких сухих цифр – только факты и комментарии.

Послание Александра МоораФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Особенный восторг у слушателей послания вызвала социальная инициатива Александра Моора – увеличить размер регионального материнского капитала. Кстати, закон уже принят, выплаты будут давать с 1 января 2020.

Послание губернатора Тюменской области 2019.

ДЕКАБРЬ

Завершим наш календарь событий по-новогоднему, учитывая, что до наступления Нового года осталось всего ничего. 20 декабря, например, состоялось торжественное открытие главной новогодней ёлки (той, что у драмтеатра). Зеленая красавица расположилась в окружении красивейших арт-объектов. Без подарков Новый год – не Новый год, поэтому мы рассказывали, что чаще всего горожане хотят получить в подарок на праздник путевку на загородный отдых. Однако среди прочих есть и не совсем обычные желания.

Открытие главной ёлки в ТюмениФото: Алена Кульмухаметова

Кстати, погода на Новый год в Тюмени 2020 будет морозной, так что одевайтесь теплее. Любители пиротехники могут быть спокойны – МЧС уже проверили магазины, где продают фейерверки и хлопушки. На заметку: прочитайте, как устроить пиротехническое шоу без последствий для себя и окружающих. Как выбрать гирлянды на Новый год, мы рассказывали здесь, а где выбрать ёлку в Тюмени – здесь (заодно и в материал про ёлочные базары в Тюмени загляните). Ну и, наконец, напомним о том, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники 2020-го в Тюмени. И да, не отравитесь едой и алкоголем во время новогодних застолий, и красной икрой в том числе. А сколько будет стоит новогодний стол – мы писали здесь.

С наступающим Новым 2020 годом, дорогие читатели!