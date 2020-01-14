Комплекс для локомоторной терапии тюменской компании подтвердил эффективность

Клинические испытания комплекса для локомоторной терапии, созданного тюменской компанией «Крисаф», подтвердили его высокую эффективность в реабилитации пациентов со спинальными травмами. Результаты испытаний, проведенных в Национальном медико-хирургическом центре им. Н. И. Пирогова, были представлены экспертному сообществу на III конгрессе «Физическая и реабилитационная медицина», который прошел в декабре под эгидой Минздрава РФ.

Уникальный роботизированный тренажер предназначен для восстановления двигательной функции у людей с тяжелыми травмами и неврологическими заболеваниями. С помощью системы подвесов пациент помещается в безопорное состояние, в качестве мотивирующего фактора используется виртуальная игровая среда.

– Роботизированная механотерапия уже прочно вошла в нашу клиническую практику и хорошо себя зарекомендовала. К апробации аппаратно-программного комплекса «Крисаф» мы приступили практически сразу после его включения в госреестр медицинских изделий, – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата НМХЦ им. Н. И. Пирогова Полина Ткаченко. – Тренажер задает широчайший набор движений: это и плавание, и ходьба, и прыжки, а также можно создавать другие модули и шаблоны. Комплекс позволяет с минимальными энергозатратами осуществлять сложные взаимосвязанные ритмичные движения для всех частей тела. Это впоследствии дает возможность запуска спинального генератора локомоторной активности и восстановления двигательной функции.

По словам Полины Ткаченко, у пациентов, прошедших курс реабилитации с использованием тренажера, отмечаются увеличение тактильной, температурной и болевой чувствительности, улучшение контроля за функциями тазовых органов и ряд других положительных изменений. Безопорное состояние и отсутствие осевой нагрузки на позвоночник сводят к минимуму перечень противопоказаний для применения комплекса, в том числе на раннем этапе реабилитации. К преимуществам относятся также вовлечение в работу всех мышечных групп и возможность одновременного проведения электростимуляции.

– Именно возможность интегрировать электростимуляцию в работу тренажера мы выявили в ходе испытаний и консультаций со специалистами, которые непосредственно занимаются реабилитацией в центре имени Пирогова, – подчеркнул Ильдар Рахматуллин, генеральный директор ООО «Крисаф». – В 2020 году мы планируем протестировать комплекс в ряде других федеральных клиник. Так, уже в январе стартует апробация в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве – тренажер будет использоваться в лечении детей со спинальными травмами.