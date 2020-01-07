2020-01-07T10:17:17+03:00
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Тюменцы встречают Рождество Христово

Верующих поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы встречают Рождество Христово. Фото Тобольской митрополииТюменцы встречают Рождество Христово. Фото Тобольской митрополии
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Православные верующие Тюменской области встречают один из главных церковных праздников – Рождество Христово. Вместе с приходом праздника окончился строгий пост.

Еще с вечера 6 января тюменцы шли семьями в храм, а к ночи соборы и церкви города были полны людей, желающих отстоять службу в ночь на Рождество.

В Знаоменском кафедральном соборе с ночи многолюдно Фото: Алена Кульмухаметова

В Знаоменском кафедральном соборе с ночи многолюдноФото: Алена Кульмухаметова

Так, в Знаменском кафедральном соборе на улице Семакова было многолюдно сегодня ночью и утром. У церкви выстроилась очередь из верующих, желающих отстоять праздничную многочасовую службу. У рождественского вертепа люди молились о здравии и благополучии своих близких.

Рождественские службы проходят и в культурной столицы СибириТобольске. Накануне светлого праздника Рождества митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил праздничное богослужение, а после освятил вертеп, построенный возле Софийско-Успенского собора Тобольского кремля.

В храмах проходят богослужения. Тобольская митрополия

В храмах проходят богослужения. Тобольская митрополия

Верующих православных со светлым праздником Рождества поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Дорогие земляки! Сердечно поздравляю всех православных христиан с Рождеством Христовым!

Этот теплый семейный праздник мы отмечаем уже более двух тысячелетий. Во все времена духовность объединяла людей разных стран и поколений, напоминала о главных жизненных ценностях, укрепляла волю и вдохновляла на победы. Рождество - это символ надежды, мира и согласия, праздник, который наполняет наши сердца светлыми чувствами, напоминает нам о том, что мы должны быть внимательнее и заботливее друг к другу. Это время радости и милосердия.

в Храме на Семаково построен вертеп Фото: Алена Кульмухаметова

в Храме на Семаково построен вертепФото: Алена Кульмухаметова

Дорогие тюменцы! Искренне желаю вам удачи в добрых делах и поступках, пусть в ваших семьях всегда царит взаимопонимание и благополучие, - пожелал он всем землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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