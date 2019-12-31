2019-12-31T11:41:11+03:00
Здоровье

«Новогодний стол» без вреда для здоровья: тюменцам рассказали, как правильно питаться в праздники

Первое правило: избегайте чрезмерного употребления жирной пищи и алкоголя
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как правильно питаться в праздники. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, как правильно питаться в праздники. Фото - pixabay.com.
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В новогодние праздники столы буквально ломятся от всевозможных яств. В эти дни гостеприимные хозяйки пытаются удивить друзей и близких кулинарными изысками. Однако такое застолье нередко сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. У особо «впечатлительных» могут обостриться хронические заболевания.

– В первую очередь, нужно избегать переедания, потому что оно всегда пагубно для всего организма. Попробуйте заменить майонезы на оливковое или растительное масло, добавьте больше овощей и фруктов. Необходимо также следить за размером порций и стараться не накладывать себе в тарелку всего и побольше. Так мы быстрее получим насыщение. Сократите количество быстрых углеводов – всевозможных пирожных и тортов, – рассказывает врач-гастроэнтеролог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Олеся Триодина.

По ее словам, после обильного застолья для расходования калорий следует больше гулять на свежем воздухе и заняться активными видами спорта, например, встать на лыжи или коньки. Ну и конечно, стоит ввести некоторые ограничения в употреблении алкогольных напитков.

Во избежание алкогольной интоксикации следует контролировать употребление горячительных напитков и ни в коем случае не употреблять их натощак. Гастроэнтеролог также добавила, что особое внимание надо уделить составу, качеству и способу хранения продуктов и готовых блюд.

К тому же, особое внимание в новогодние каникулы следует уделить питанию детей. Не нужно сбивать их с привычного им рациона питания. У ребенка обязательно должен быть завтрак, обед и ужин. А вот конфеты и другие сладости следует давать в ограниченном количестве – не больше двух конфет в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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