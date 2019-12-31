2019-12-31T11:23:51+03:00
Здоровье

Тюменцы узнали, как можно восстановить зубы

О том, какие существуют виды протезирования, рассказывает Егор Андрейчук, стоматолог-ортопед семейной стоматологии «Доктор Альбус»
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как можно восстановить зубы. Фото - "Доктор Альбус".Тюменцам рассказали, как можно восстановить зубы. Фото - "Доктор Альбус".
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Красивая улыбка и ровный зубной ряд – это не только эстетика. Наличие всех зубов обеспечивает правильный прикус, полноценное пережевывание пищи, сохраняет здоровое состояние десен. Если же один или несколько зубов утрачены, их нужно восстановить, и современной ортопедии под силу справиться с этой задачей.

О том, какие существуют виды протезирования, нам рассказал Егор Андрейчук, стоматолог-ортопед семейной стоматологии «Доктор Альбус».

– Егор Игоревич, давайте начнем с показаний к протезированию. Когда пациенту необходимо обратиться к ортопеду?

– К стоматологу-ортопеду необходимо обратиться при потере функциональности зубов, эстетики или полной потере зуба. Во время осмотра специалист определит, возможно ли в вашем случае ортопедическое вмешательство и какое решение лучше всего подойдет именно вам. Врач должен будет провести тщательное обследование зубов, десен, обязательно сделать рентгеновский снимок. Пациенту, как правило, предлагается несколько вариантов протезирования, и самым важным критерием при выборе становится удобство.

Ортопед составляет комплексный план лечения, в который могут входить профессиональная гигиена полости рта, замена терапевтических реставраций, удаление зубов, установка дентальных имплантатов. Только после полной подготовки пациента смежными специалистами переходим к этапу протезирования.

– Какие виды конструкций используют при протезировании?

– В современной стоматологии используется несколько видов несъемных конструкций. Это могут быть цельнокерамические реставрации с опорой на зубы (классические коронки, виниры, накладки), реставрации на основе диоксида циркония (как одиночные коронки, так и мостовидные протезы с опорой на собственные зубы либо на имплантанты), металлокерамические реставрации (также выполненные с опорой на зубы или на имплантанты).

Применяются и съемные конструкции – этот вид протезирования мы используем как промежуточный при обширной дентальной имплантации с длительным хирургическим этапом, а также при абсолютных противопоказаниях к дентальной имплантации.

– В каких случаях прибегают к съемным протезам?

– Когда провести несъемное протезирование невозможно, например, при множественной или полной утрате зубов или в случае, когда состояние костной ткани пациента не позволяет провести имплантацию.

– Расскажите подробнее о несъемных конструкциях.

– Есть четыре вида несъемных протезов: виниры, вкладки, коронки и мосты.

Виниры – тонкие керамические пластины, фиксируемые к передней поверхности зубов. Устанавливаются в «зоне улыбки» преимущественно по эстетическим показаниям, чтобы скорректировать цвет, форму и расположение зубов.

Вкладки – микропротезы, которые помогают восстановить жевательную поверхность зуба с частично или сильно поврежденной коронкой (до 50%). Выполняя те же функции, что и пломба, они отличаются значительно большей прочностью и долговечностью, значительно снижают вероятность возникновения повторного кариеса.

Коронками восстанавливают сильно разрушенный зуб (более 50%), даже если от него осталась только корневая часть. Они полностью возвращают жевательную и эстетическую функцию. Установка коронок требует предварительного обтачивания зуба или, наоборот, дополнения вкладками. При полном разрушении зуба коронка может быть установлена на имплант.

Мостовидное протезирование рекомендуется в случаях, если утрачены или сильно разрушены сразу несколько зубов. Мост представляет собой ортопедическую конструкцию из нескольких искусственных зубов, соединенных в ряд. Крайние элементы – коронки, которые крепятся на здоровые опорные зубы, а при их отсутствии – на импланты. Чаще всего мостовидный протез изготавливается в зуботехнической лаборатории, однако существуют современные технологии, которые позволяют моделировать его сразу в ротовой полости пациента.

– Из каких материалов изготавливают протезы?

– Постоянные съёмные протезы изготавливаются из современной акриловой пластмассы, могут быть комбинированными с металлом, также существуют ациталовые и нейлоновые съёмные протезы, которые были созданы для временного протезирования на период хирургического этапа имплантации.

– Как ухаживать за протезами?

– Уход за ортопедическими конструкциями мало чем отличается от ухода за собственными зубами. Это гигиена в домашних условиях: чистка зубов плюс использование ирригатора, который способствует более тщательному уходу за полостью рта. И, конечно, очень важно посещать пародонтолога раз в шесть месяцев для профессиональной гигиены полости рта.

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