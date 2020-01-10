2020-01-10T13:25:44+03:00
Происшествия

Тюменские спасатели отыскали фокстерьера Чуню в глухом лесу. Собака сбежала после ДТП и могла погибнуть

К счастью, история закончилась благополучно: жив остался не только питомец, но и его хозяева
Вадим Бегун
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Тюменские спасатели нашли в лесу собаку, сбежавшую после ДТП. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Тюменские спасатели нашли в лесу собаку, сбежавшую после ДТП. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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Накануне, 9 января, на тюменской дороге близи села Уват произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись легковой автомобиль «Мазда 6» и грузовик МАЗ. Эта история не была бы так примечательна, если бы местным пожарным пришлось спасать только людей. Погибнуть мог и питомец пострадавших – фокстерьер Чуня.

После того как двух пассажиров иномарки извлекли из искореженной машины и оказали им первую помощь, они тут же схватились за голову, но не от боли. Дело в том, что с ними ехала любимая собака, которой после столкновения в авто не оказалось.

Хозяева и пес чудом остались живы. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Хозяева и пес чудом остались живы. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

– Собаки не было рядом с местом аварии, и времени на раздумья не оставалось. Пострадавших отправили в хирургическое отделение Областной больницы № 20 села Уват, а сами приступили к поискам пропавшего питомца, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве поделились деталями чудесного спасения животного. Около автомобиля пожарные обнаружили следы, очевидцы происшествия им сообщили, что видели маленькую черно-белую собаку, убегавшую с трассы. Спасателям ничего не оставалось, как идти по следам животного, которые вели в лесной массив. Медлить было нельзя, ведь животное могло просто погибнуть от ран и холода.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

К счастью, Чуня была найдена в полутора километрах от места аварии в глубоком снегу. Однако собака так просто не хотела идти к незнакомым мужчинам и проявила свой нрав, начав лаять и рычать на спасателей. Лишь спустя несколько минут фокстерьера удалось успокоить и взять на руки.

Животное доставили в расположение части села Уват, отогрели и накормили. Счастливая встреча с хозяевами состоялась уже в больнице. Несмотря на состояние пострадавших, на их лицах появились улыбки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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