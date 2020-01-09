2020-01-08T21:18:22+03:00
Общество

Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 1 по 8 января 2020

Рассказываем, что произошло в регионе во время новогодних праздников [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 1 по 8 января 2020Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 1 по 8 января 2020Фото: pixabay.com
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Первая неделя 2020 года позади, новогодние каникулы закончились, поэтому пора подвести небольшие итоги минувших восьми дней. Если вы что-то упустили за время праздников, самое время наверстать упущенное. Итак, наш дайджест главных новостей Тюмени и Тюменской области с 1 по 8 января 2020 года.

1. Новый 2020 год в Тюменской области, увы, начался со страшного ДТП, в котором погибла семья из пяти человек. Смертельная авария произошла вечером, 4 января, на трассе Курган – Тюмень в Исетском районе. При столкновении большегруза и отечественного кроссовера погибла семья Пашниных из Сургута. На месте погибли 42-летний водитель – глава семьи Николай – и двое детей: мальчики 11 и 12 лет. Мать детей 35-летняя Ольга и 3-летний ребенок скончались в реанимации 13-й больницы в Исетском районе. Позже корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» рассказывали подробности трагедии. Погибший водитель двигался со скоростью 150 км/час.

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП в Тюменской области.

2. Несмотря на то, что Год свиньи закончился, эти животные по-прежнему чувствуют себя хозяевами года. Как и полагается свиньям, 5 января в одном из тюменских супермаркетов они повели себя по–свински: разгуливали по торговому залу без корзин и тележек, поели зелень прямо в отделе «Фрукты и овощи», дошли до отдела «Алкоголь», разбили две бутылки коньяка и нагло выпили его прямо с грязного пола.

Три свиньи налакались алкоголя. Фото: скриншот с видео

Три свиньи налакались алкоголя. Фото: скриншот с видео

3. Сразу два происшествия за неделю произошло с участием карет скорой помощи. Первое: во время оказания медицинской помощи пострадавшим ДТП, их родственники напали на бригаду скорой помощи, разбив стекло в машине. Медики вызвали полицию. И второе – в тот же день, 7 января, на перекрёстке улиц Широтной и Пермякова «скорая» попала в ДТП, спешив на помощь раненому ножом. В департаменте здравоохранения Тюменской области накануне рассказали о самочувствии пострадавших и мужчины, к которому ехала скорая.

Скорая попала в ДТП. Фото очевидцев

Скорая попала в ДТП. Фото очевидцев

4. Ещё одно дорожно-транспортное происшествие произошло с участием семьи, которая ехала со дня рождения. Мужа тюменки Екатерины дэпээсники решили вытащить из машины силком, несмотря на то, что тот сопротивления не оказывал и предложил стражам правопорядка показать документы на свою машину. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, по факту инцидента организована проверка.

Под Тюменью сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену.

Какие новости нас ждут на второй неделе 2020 года – скоро узнаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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