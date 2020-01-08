Тюменцы смогут развить свои надпрофессиональные компетенции на бесплатной онлайн-платформе

В декабре 2019 года появилась платформа «Твой университет», где тюменцы смогут прокачать свои надпрофессиональные компетенции. Обучение будет проходить в формате Blended Learning – совмещение онлайн- и офлайн-подходов. Онлайн-блок включает модули с образовательными треками с различным форматом контента: видеороликами, текстовыми материалами, аудиозаписями, чек-листами. Офлайн-блок состоит из форума карьерных траекторий и стажировок.

– Мы на протяжении года проводим события, где прокачиваем надпрофессиональные компетенции молодых тюменцев. Решили, что необходимо масштабировать и транслировать свои практики и знания. Так и появилась идея платформы «Твой университет» – площадки, где любой желающий может покачать свои навыки не выходя из дома, – рассказала Ирина Мустыгина, руководитель проектного офиса мультицентра «Моя территория» в Тюмени.

Также пользователей ждет серия офлайн-событий. В марте пройдет форум карьерных траекторий – площадка для молодых специалистов и работодателей города. Там тюменцы погрузятся в современный рынок труда. Участники решат кейсы от работодателей – разработают проекты. Лучшие получат стажировки, во время которых попробуют внедрить разработанные инициативы в деятельность организации.