2019-12-25T16:39:28+03:00
Происшествия

В Тюмени из-за пожара в колонии эвакуированы 56 человек

За полгода в городе горит третье исправительное учреждение
Алена Кульмухаметова
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Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтактеПлощадь возгорания составила 600 квадратных метров. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте
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Черный дым над территорией исправительной колонии №19, расположенной на улице Бабарынка, жители Тюмени заметили после полудня. К месту происшествия стянулись более двух десятков пожарных машин. Началась эвакуация.

Что горит?

Сотни заключенных лечебно-исправительного учреждения, куда попадают осужденные с туберкулезом, в результате пожара не оказались на свободе. Как выяснилось позже, горит административное здание, в котором располагается тюремный спортзал.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» руководитель пресс-службы МЧС Тюменской области Сергей Юсько рассказал, что информация о пожаре на пульт дежурного поступила в полдень 25 декабря.

- В 10:03(МСК) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о пожаре в исправительной колонии №19 общего режима по адресу г. Тюмень ул. Бабарынка 75 строение 3. В 12:50 (МСК) было эвакуировано из здания 56 человек. Пожар удалось локализовать в 11:25 (МСК). К тушению пожара привлечено 24 единицы техники, 64 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, - прокомментировал Юсько.

Горело здание спортзала. Фото с сайта МЧС Тюменской области

Горело здание спортзала. Фото с сайта МЧС Тюменской области

Руководитель пресс-службы УФСИН Василий Журавлев подтвердил, что возгорание было зафиксировано в спортзале колонии. Здание находится на довольно приличном расстоянии до жилых корпусов, в которых содержатся заключенные.

- Ни подопечные колонии, ни сотрудники УФСИН не пострадали, - заявил Журавлев.

В настоящий момент возгорание на территории колонии полностью ликвидировано. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

За полгода третий случай

В соцсетях тюменцы уверяют, что пожар в колониях становится традицией. И они правы. С июня 2019 года в исправительных учреждениях Тюмени произошли три пожара.

Так, 28 сентября 2019 года произошёл крупный пожар в тюменской исправительной колонии №4 по улице Авторемонтной: загорелась кровля крыши кирпичного административного здания размером 15 на 20 метров. Никто из заключенных и пострадавших колонии не пострадал.

Еще один пожар случился 9 июня 2019 года. Возгорание в кирпичном здании 30*10 метров следственного изолятора колонии №1 города Тюмени случилось глубокой ночью с субботы на воскресенье. Были эвакуировали 16 осужденных.

Семь человек доставили в больницу, где четверым поставили диагноз отравление продуктами горения и состояние здоровья средней тяжести. Один заключённый находился в тяжёлом состоянии.

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Возгорание в колонии №1 города Тюмени случилось глубокой ночью с субботы на воскресенье 9 июня. Из следственного изолятора исправительного учреждения, что располагается на улице Ялуторовская дом 46, эвакуировали 16 осужденных (подробнее).

В Тюмени произошёл крупный пожар в исправительной колонии

Крупный пожар произошёл сегодня днём в тюменской исправительной колонии №4 по улице Авторемонтной. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, загорелась кровля крыши кирпичного административного здания размером 15 на 20 метров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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