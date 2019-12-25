2019-12-25T10:39:02+03:00
Здоровье

Здоровье сотрудников – главная ценность

В этом году ООО «РН-Уватнефтегаз» внедрило на своем предприятии программу «Диспансеризация»
Мария Васильева
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Реализация проекта осуществляется в рамках стратегической инициативы ПАО «НК «Роснефть» по охране здоровья.Реализация проекта осуществляется в рамках стратегической инициативы ПАО «НК «Роснефть» по охране здоровья.
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Сохранение и укрепление здоровья работников, увеличение их профессионального долголетия – цель программы «Диспансеризация», которую в этом году внедрило на своем предприятии ООО «РН-Уватнефтегаз».

Реализация проекта осуществляется в рамках стратегической инициативы ПАО «НК «Роснефть» по охране здоровья. Ее цель – раннее выявление хронических неинфекционных и онкологических заболеваний.

- В этом году пилотный корпоративный проект «Диспансеризация работников Компании, направленная на выявление и лечение жизнеугрожающих заболеваний на ранних стадиях» реализуется в восьми дочерних обществах по всей стране, включая Тюмень, - сообщил менеджер по охране здоровья Александр Белов. - Уже со следующего года программа заработает полноценно во всех предприятиях.

В Тюменской области для реализации программы были заключены соглашения с тремя медучреждениями: ООО «Нефтяник-Мед», клинический госпиталь «Мать и дитя» и клиническая больница «РЖД-Медицина». Как отметил Александр Белов, на сегодняшний день возможностью пройти лабораторные и инструментальные исследования в рамках диспансеризации воспользовались почти 100% работников.

- Проходя обследование сотрудники получают дополнительный спектр медицинских услуг по активному раннему выявлению сердечно-сосудистых и других заболеваний, рекомендации по снижению индивидуальных рисков, и как следствие - возможность организации различных видов лечения, в том числе и высокотехнологичных, - добавил менеджер по охране здоровья.

Диспансеризация проводится по двум модулям: основной и углубленный. Первый модуль проходят все работники нефтедобывающего предприятия, а второй – по рекомендации врачей по результатам прохождения основного обследования. По итогам диспансеризации каждый получит «Паспорт здоровья», в котором пациенту будет присвоена одна из пяти групп – от «совершенно здоров» до «нуждается в высокотехнологичной помощи».

- По предварительным данным «совершенно здоровым» является каждый пятый сотрудник предприятия, - поделился Александр Белов. – 16 человек, у которых по итогам диспансеризации выявлена необходимость в оперативном лечении, получат ее за счет компании.

Добавим, что в ООО «РН-Уватнефтегаз» помимо новой программы диспансеризации занимается внедрением телемедицинских технологий в здравпунктах на месторождениях, продолжает реализовывать корпоративную программу «Живите дольше» и другие, направленные на охрану здоровья, поддержку и продвижение здорового образа жизни сотрудников.

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