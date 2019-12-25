В тюменской гостинице, где накануне полыхал пожар, сгорел постоялец

Более трех часов боролись спасатели с сильным пожаром в гостинице в Тюмени. При разборе завалов было обнаружено тело погибшего. Предположительно, это постоялец хостела. Его личность уточняется.

С чего всё началось

После семи часов вечера 24 декабря все городские паблики Тюмени наводнились фото и видео сильнейшего пожара в частном секторе. Большинство очевидцев сообщало, что горит трехэтажный дом на улице Гастелло.

В МЧС сотруднику «Комсомольской правды» – Тюмень» подтвердили информацию, заявив, что горит трехэтажный особняк 15 на 20 метров на улице Гастелло, 44. Чуть позже информация по адресу изменилась. Полыхал дом в частном секторе на улице Олега Кошевого, 41. Установить сразу точное расположение здание было проблематично из-за пересечения улиц.

Напомним, информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 18.55. В 18.58 подразделения были на месте ЧП. На тот момент горели крыша и третий этаж дома размером 15 на 20 метров. Огнеборцы спасли двух человек. Трое пострадавших были доставлены в ОКБ-1. В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что один человек получил незначительные ожоги, двое отравились угарным газом.

Открытое горение пожарные ликвидировали в 21.58. На тот момент спасатели еще не знали, что горит гостиница. Глубокой ночью при разборе завалов было обнаружено обгоревшее тело неизвестного. С этого момента началось расследование.

Гостиница выгорела дотла. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

Нелегальная гостиница или дом?

С первых сообщение о пожаре очевидцы и соседи заявляли, что горит именно гостиница.

«Горит трехэтажная гостиница на Гастелло», – пишет в группе «ЧС Тюмень» Алексей. Слова мужчины подтвердили более десяти человек.

Руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько на момент активного горения здания заявил, что горит дом на одного хозяина. «Комсомолке» он пояснил: выяснять, что именно располагалось в особняке, дознаватели будут после тушения.

Позже слова соседей и очевидцев подтвердились: в особняке располагалась нелегальная гостиница. Среди постояльцев были семьи с детьми.

– Пять человек самостоятельно покинули дом, двоих спасли. Ночью 25 декабря при разборе завалов было обнаружено тело человека. 16 постояльцев, трое из которых дети, размещены в гостинице «Колос», – прокомментировал Сергей Юсько.

На пепелище обнаружено тело мужчины. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

Личность погибшего устанавливается

Кто погиб в страшном пожаре в хостеле, пока не известно. По данному факту следственным отделом по Калининскому округу города Тюмени Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят личность погибшего, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.

Следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Добавим, что причины пожара и ущерб устанавливаются.

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В группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что пожарные ищут колодцы для гидрантов. На данный момент уже рухнула крыша здания.

«Уже крыша рухнула. Третий этаж догорает. Пожарные до сих пор бегают ищут колодцы с гидрантами», – пишет в комментариях Александр Харько (подробнее).