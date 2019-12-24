У тюменцев отключили интернет и забыли предупредить об этом

«Сеть недоступна» – с таким информационным сообщением столкнулись жители Восточного округа Тюмени 24 декабря. Совершить необходимые дистанционные платежи, принять и отправить по электронной почте важные письма да и просто получить доступ к Сети горожане не смогут в течение двух дней.

В редакцию «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась жительница дома с улицы Широтной по имени Марина. Молодая женщина рассказала, что вся ее работа связана с выходом в интернет. Там она принимает заказы и ведет всю работу с клиентами прямо из дома. И вот внезапно интернет в ее квартире пропал.

Марина обратилась по телефону к оператору, коим является «Ростелеком». Там ей пояснили, что по техническим причинам услуга временно не предоставляется.

– Инженеры устраняют технические неполадки. Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. Мы надеемся на ваше понимание. По факту окончания работ вас проинформируют SMS-сообщением, – рассказала представитель оператора.

Марина спросила, сколько будут устраняться неполадки – один или два часа? И получила шокирующий ответ: предположительно технические работы будут завершены 26 декабря в 5 часов вечера.

Женщина отметила, что в их многоэтажном доме проживают не менее двухсот семей, и все они не были поставлены в известность о проведении каких-либо работ. Люди были крайне удивлены и возмущены отсутствием Сети.

Пресс-секретарь компании «Ростелеком» Инна Еремеева подтвердила факт проблемы с доступом в интернет.

– В указанном Мариной доме меняют старые сети на современные оптические, а это значит, что у абонентов увеличится скорость доступа в интернет. Сегодня пользователям нужна современная телекоммуникационная система, поэтому мы проводим модернизацию сетей связи, – рассказала она.

И добавила, что никаких аварий в Восточном округе нет, проблема с выходом в Сеть касается только одного дома.