В Тобольске зажглись огни на главной новогодней ёлке

Огни на главной новогодней ёлке зажглись накануне, 23 декабря, на Красной площади в Тобольске. Здесь же появился ледовый городок по мотивам произведения сказки Ершова «Конёк-Горбунок» – с горками для ребятишек и резными фигурами. Вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой на торжественном открытии побывали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тобольска Максим Афанасьев.

А вот так ёлочка выглядит без подсветкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ёлка в полный ростФото: Алексей КОСЕНЧУК

– Я чаще, чем Дедушка Мороз, бываю в городе Тобольске. Могу совершенно точно сказать, что 2019 год тоболяки могут записать себе в зачёт! По традиции, в наступающий год мы берём себе только самое лучшее. Что возьмёт себе Тобольск? Новую школу, новый детский сад, производство мирового уровня «ЗапсибНефтеХим». Возьмёт с собой строящийся аэропорт, Ледовый дворец, бассейн и много других интересных проектов. Давайте мы с вами загадаем желание, чтобы все эти проекты были доведены до конца, и чтобы в 2020 году появились новые интересные проекты, которые мы реализуем все вместе. Дорогие друзья! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Всем нам здоровья, любви, благополучия, гармонии! – пожелал тоболякам Александр Моор.

Ледовый городок расположился на Красной площади в ТобольскеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Арт-объект в стиле "Конька-горбунка"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Для ребятишек залили горкуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Очередь на неё собралась нехилая!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Как отметил глава Тобольска Максим Афанасьев, в этом году город выполнил все намеченные планы, но 2020-й будет ещё интереснее и насыщеннее.

Волшебный фонтанФото: Алексей КОСЕНЧУК

Арт-объект "С Новым 2020 годом"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– У нас очень большие планы по реализации проектов как в социальной сфере, так и в городской среде. Новый год – это семейный праздник, праздник добра и праздник сказки. Я желаю всем нам в новогоднюю ночь задумать самое желаемое, верить в эту мечту и всё сбудется. В добрый путь, с наступающим! – поздравил земляков Максим Афанасьев.

Знаменитые светящиеся медведи в ТобольскеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Светящийся музыкальный автобус завоевал любовь горожанФото: Алексей КОСЕНЧУК

"Хозяин" автобуса - Дедушка МорозФото: Алексей КОСЕНЧУК

«Комсомольская правда» – Тюмень» присоединяется к поздравлениям. С наступающим Новым годом, дорогие читатели!