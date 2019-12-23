Новых свалок нет, старые ликвидируются: за год в Тюменской области убрали сотни стихийных полигонов

В 2019 году в Тюменской области состоялось знаковое событие – открытие крупнейшего в Уральском федеральном округе мусоросортировочного завода. Запуску предприятия предшествовала серьезная работа правительства региона в части охраны окружающей среды.

С этого момента в области начался переход на новую систему обращения с отходами. Всего за 9 месяцев 2019 года местные власти потратили на реализацию всех мероприятий программы в 5-6 раз больше, чем за аналогичный период 2017–2018 годов, что позволило добиться весомых результатов.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

С начала 2019 года на территории Тюменской области было ликвидировано 340 свалок. Это значительно превышает показатели 2018 года, когда было убрано всего 5 свалок.

Как пояснила в ходе пресс-конференции директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина, площадь ликвидированных за год свалок составила 70,35 га. Общий объем хранившихся там отходов – 223–256 тысяч кубических метров.

– При этом мы не зафиксировали образования новых крупных свалок. Кроме того, еще 90 свалок ликвидировал региональный оператор по обращению с отходами за собственные средства, – отметила Жанна Злобина.

По ее словам, достичь таких показателей удалось благодаря увеличению числа контейнеров, причем не только в крупных городах области – Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, но и в удаленных населенных пунктах.

Так, в 2018 году на территории региона было размещено 20 тысяч мусорных контейнеров. В 2019 году их число увеличилось до 29 260 единиц.

В период 2020–2022 годов появится еще 11 612 контейнеров на 6 168 площадках. Фото ТЭО

Параллельно увеличилось и число контейнерных площадок. В 2018 году их насчитывалось 5 707, сейчас – 7 881. И если раньше услуга по вывозу ТКО оказывалась в 40 населенных пунктах региона, то на сегодня системой охвачены свыше 1000 территорий.

– В период 2020–2022 годов на территории региона дополнительно будут установлены 11 612 контейнеров и будут оборудованы 6 168 новых контейнерных площадок, – добавила Жанна Злобина.

Наряду с установкой новых емкостей начнется процесс их замены на новые – пластиковые, на колесах, объемом 1,1 куб. м. Контейнеры на колесах позволят ускорить процесс сбора мусора спецтехникой.

– В настоящее время единица спецтранспорта за день проезжает более 250 километров, а общий пробег мусоровозов за сутки составляет почти 40 тысяч километров. Что практически равно длине экватора, – рассказала Жанна Злобина.

По ее словам, в системе транспортировки ТКО сейчас задействовано 292 машины. Это почти вдвое больше, чем в 2018 году. Тогда парк спецтранспорта насчитывал 158 единиц техники. Что же касается логистики транспортировки ТКО, то сейчас она довольно обширная.

Вместе с тем в регионе предусмотрено строительство еще двух мусоросортировочных заводов и мусороперегрузочной стации. Вся система ТКО, прописанная в концессионном соглашении, должна заработать не позднее 2022 года.

Так, уже с начала 2020 года начнет работу мусоросортировочный завод в Тобольске. Ввод в эксплуатацию площадки состоится 31 декабря 2019 года.

– Фактически с 1 января на завод начнут завозить мусор, начнутся пусконаладочные работы. Возможно, в первые два дня он не выйдет на проектную мощность, но он начнет действовать, – пояснила Жанна Злобина.

Она добавила, что еще один подобный завод будет построен в Ишимском муниципальном районе. Срок ввода объекта намечен на конец 2022 года.

ТАРИФ ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ

Из-за масштаба проводимой работы по выстраиванию системы по обращению с твердыми коммунальными отходами одним из волнующих вопросов остается стоимость услуги для конечного потребителя. По словам директора департамента тарифной и ценовой политики региона Евгения Карташкова, с начала 2020 года никаких сюрпризов для тюменцев не будет, сумма останется прежней.

Так, в тарифе на 2020 год учтены фактические доходы от реализации вторичного сырья, полученные в 2019 году. За весь период действия завод через торги реализовывал и отгрузил потребителям вторичного сырья на сумму чуть более 77 млн рублей.

С 2020 года начнет работу мусоросортировочный завод в Тобольске. Фото teo.ecotko.ru

– Исключая эти доходы, мы бы даже получили снижение тарифа на вывоз ТКО. Но мы должны учитывать инфляционные ожидания (в размере 3 процентов), а также увеличение затрат на расширение парка контейнеров – установку новых и замену старых, – пояснил Евгений Карташков.

В этой связи единый тариф на услугу регионального оператора в области обращения с ТКО на 2020 год сохраняется на уровне действующего тарифа, то есть 4 912 рублей за тонну без НДС.

– Но для жителей более интересен платеж за месяц. Он также не изменится и для жителей многоквартирных домов по-прежнему составит 136,01 рубля, для индивидуальных жилых домов – 116,63 рубля с человека, – пояснил Евгений Карташков.

По его словам, для регионального оператора – компании «ТЭО» – в тариф на услугу обращения с ТКО включены затраты на транспортировку отходов, их обработку на мусоросортировочном заводе и захоронение на полигонах. Сюда также входят расходы на заключение и обслуживание договоров с потребителями и операторами по обращению с ТКО.

– Обоснованность тарифа подтвердили результаты проверки, проведенной Федеральной антимонопольной службой, – подчеркнул Евгений Карташков, добавив, что стоимость услуги для регоператора департамент тарифной политики и ценовой политики области утвердил 20 декабря 2019 года.

СОХРАНЯТСЯ ВСЕ ЛЬГОТЫ

Продолжат действовать меры социальной поддержки. В частности, на субсидии могут рассчитывать многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум.

Как рассказал в ходе пресс-конференции Евгений Карташков, мера соцподдержки предоставляется в размере 100% на каждого ребенка до достижения им 18 лет и 30% на каждого родителя.

– Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется гражданам, чьи расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 процента от совокупного дохода семьи, – пояснил Евгений Карташков.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

С момента включения региона в систему обращения с отходами постепенно меняется и восприятие новых правил среди жителей региона. Так, на сегодняшний день в кол-центрах звонки по ТКО принимают в среднем 64 оператора. В пиковый месяц – февраль 2019 года – от населения поступало 17 тысяч звонков, в октябре – 9,5 тысячи звонков.

– Мы объясняли, в чем заключается реформа, что изменится и когда изменится. Жители региона поверили нам. Они видят, за что они платят, и не затягивают с такими квитанциями. Свыше 70 процентов оплачивают услуги по вывозу ТКО в полном объеме, – добавила Жанна Злобина.

Положительные сдвиги с начала действия реформы отмечают и в Ассоциации экологов Тюменской области. Так, по словам ее председателя Максима Богопольского, наш регион единственный сумел удержать нулевой рост тарифа при инфляции в 3%.

– Мы анализировали ситуацию по стране. В других регионах повышение составит в среднем от одного до трех процентов. В некоторых субъектах, например Башкирии и Кемерово, – 5–7 процентов, но со второго полугодия 2020 года, – отметил Максим Богопольский.

Он подчеркнул, что Тюменская область в настоящее время значительно лучше решает задачи выстраивания системы обращения с ТКО и организационно. По сравнению с ближайшими соседями – Свердловской, Челябинской и Курганской областями – в регионе быстрее идет процесс ликвидации свалок и обустройства контейнерных площадок.