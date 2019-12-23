Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 16 по 22 декабря 2019 г.

Каждое утро понедельника корреспонденты «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказывают своим читателям о главных событиях ушедшей недели. Если вдруг вы упустили какие-то главные новости на неделе с 16 по 22 декабря 2019, то у вас есть уникальная возможность заполнить этот пробел. Итак, наши итоги предпоследней недели года.

1. Учитывая, что до наступления Нового года осталось всего ничего, основной темой мы посчитали подготовку к новогодним праздникам. 20 декабря, например, состоялось торжественное открытие главной новогодней ёлки (той, что у драмтеатра). Зеленая красавица расположилась в окружении красивейших арт-объектов. Без подарков Новый год – не Новый год, поэтому мы рассказывали, что чаще всего горожане хотят получить в подарок на праздник путевку на загородный отдых. Однако среди прочих есть и не совсем обычные желания.

Открылась главная ёлка в ТюмениФото: Алена Кульмухаметова

Кстати, погода на Новый год в Тюмени 2020 будет морозной, так что одевайтесь теплее. Любители пиротехники могут быть спокойны – МЧС уже проверили магазины, где продают фейерверки и хлопушки. На заметку: прочитайте, как устроить пиротехническое шоу без последствий для себя и окружающих. Как выбрать гирлянды на Новый год, мы рассказывали здесь, а где выбрать ёлку в Тюмени – здесь (заодно и в материал про ёлочные базары в Тюмени загляните). Ну и, наконец, напомним о том, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники 2020-го в Тюмени.

2. Продолжается история с многоэтажкой на Павла Шарова, которая пострадала во время хлопка газа 7 декабря. В результате ЧП погиб один человек, ещё несколько пострадало. Вот здесь мы публиковали полную хронику событий, а здесь – подробности происшествия. Губернатору Тюменской области доложили о произошедшем, он взял ситуацию на личный контроль. Заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании Дмитрий Антипов заверил, что угрозы обрушения здания нет. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всем пострадавшим предложили временно поселиться в гостинице «Колос». На этой неделе Александр Моор подписал распоряжение о выплате денежной компенсации семье погибшего специалиста газовой службы. Об этом глава региона сообщил на своих страничках в соцсетях. В свою очередь, жители многоэтажки, пострадавшей от хлопка газа в Тюмени, проведут независимую экспертизу. Позже стало известно, что скончался второй пострадавший при хлопке газа.

Взрыв на Шарова. Фото: ЧС Тюмень

3. Завершилась история противостояния семьи детсадовца и руководства дошкольного учреждения. Предметом спора стало отсутствие у ребенка пробы Манту. Почти четыре часа судебного заседания в Ленинском мировом суде города закончились для главы семейства Александра Лобова проигрышем дела.

Справка с поликлиники. Фото: Александр Лобов

4. Тема здоровья и прививок вообще была в тренде на прошлой неделе. Так, мы рассказывали, что в регионе зафиксирована вспышка кори. Если сначала болели только дети, то теперь к ним присоединились и взрослые. Буквально за неделю число заболевших увеличилось в три раза – с семи человек до 21. Медики уверены, что причина распространения инфекции кроется в принципиальном отказе родителей прививать своих чад и вообще контактировать с врачами.

Тюменцы заболели корьюФото: pixabay.com

Ждём, какие сюрпризы нам подготовит последняя неделя года (самые последние два денька считать уже не будем). С наступающим!