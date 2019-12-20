Афиша на выходные в Тюмени – 2019: куда сходить 21 и 22 декабря 2019 г.

Очередная рабочая неделя подходит к концу, и впереди долгожданные выходные. Для того, чтобы вы смогли интересно и культурно отдохнуть, «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящий уик-энд. В преддверии новогодних праздников будет очень-очень-очень много мероприятий, посвящённых всеми любимому празднику.

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

Открытие главной елки

Открытие ёлки. Фото: VisitTyumen

На площади 400-летия Тюмени в 18 часов состоится открытие главной ёлки с праздничным фейерверком. Мероприятие действительно масштабное, его обязательно стоит посетить! В конце праздника тюменцы станцуют хоровод вокруг зелёной красавицы под современный трек «В лесу родилась ёлочка», исполненный российскими звёздами эстрады и популярными диджеями.

Стоимость: бесплатно

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ

Сити-квест «100к1»

Ситиквест "100 к 1". Фото: VisitTyumen

Двухчасовой сити-квест «100к1» состоится в Тюмени в 19 часов. Команда из пяти человек отгадывает версию реальных людей на простые вопросы. Например: «Что лежит в сумке у девушки?» или «В дверь позвонили. Кто это?». Нужно угадать шесть самых популярных ответов, приехать в указанное место в городе и найти кол.

Стоимость: 700 рублей с команды

Комедия «Шесть блюд из одной курицы»

"Шесть блюд из одной курицы". Фото: VisitTyumen

В театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а) в 18 часов начнется показ комедии «Шесть блюд из одной курицы» по пьесе Ганны Слуцки. Как сообщают организаторы, это смешная, современная и трогательная история о матери-миллионерше, которая выбирает подругу жизни для своего «маленького» мальчика, и о сыне, который снисходительно относится к причудам своей матери.

Стоимость: 450 рублей.

«Новогодний Upgrade»

Новогодний Upgrade. Фото: VisitTyumen

От остановки «Набережная» в 17.30 и 19 часов стартует предновогодняя часовая экскурсия «Новогодний Upgrade», которую проведёт Баба-яга. Из окна автобуса тюменцы насладятся очарованием неоновых огней ночного города, примут участие в весёлых конкурсах и загадают желание на мосту Влюблённых. В качестве бонуса – сладкие сюрпризы от организаторов.

Стоимость: 350 рублей. Обязательно бронирование, количество мест ограничено. Билеты на экскурсию можно купить на борту автобуса.

Самый большой частный кибертурнир в Тюмени

Кибертурнир в Тюмени. Фото: VisitTyumen

В cyber lounge «No problemz» (ул. Комсомольская, 57) в 11 часов стартует самый большой частный кибертурнир с призовым фондом в 200 тысяч рублей (по 100 тысяч на дисциплину), в котором примут участие 16 команд по 5 человек со всего УФО. Участников и зрителей будет развлекать ведущий, пройдут розыгрыши призов и подарков от партнёров. Среди гостей будут проведены турниры по Mortal Combat, UFC3, FIFA20 на PlayStation 4.

Стоимость: бесплатно.

Утренник «На бал с Щелкунчиком!»

Утренник "На бал с Щелкунчиком". Фото: VisitTyumen

В историческом парке «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47) в 15 часов начнется утренник по мотивам произведения Гофмана о Щелкунчике. Тюменцам предстоит масса приключений: они будут помогать Щелкунчику победить зло мышиного короля. После того как все трудности будут позади, ребята окажутся на балу, где радостно встретят Новый год. Благодаря квесту дети узнают о форме солдат XIX века и о музыкальном произведении Чайковского «Щелкунчик».

Стоимость: 400 рублей. Возрастное ограничение 6+.

«Здесь Маркет»

"Здесь Маркет". Фото: VisitTyumen

Выставка-продажа открыток тюменских иллюстраторов, вкусная еда, музыка, сюрпризы и розыгрыши ожидают тюменцев на мероприятии «Здесь Маркет», которое пройдёт по адресу: ул. 25 Октября, 23а, стр. 1 с 12 часов. Здесь можно будет купить новогодние подарки – керамику ручной работы, украшения, одежду, предметы декора, косметику, книги и многое другое!

Вход: свободный!

Открытие резиденции Деда Мороза

Открытие резиденции Деда Мороза. Фото: VisitTyumen

На площади 400-летия Тюмени в 15 часов состоится открытие резиденции Деда Мороза. Не путаем: открытие главной ёлки – 20 декабря, открытие резиденции – на следующий день. Дедуля будет ждать гостей каждый день с 15 до 19 часов до 14 января 2020 года.

Стоимость: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

Новогодняя экскурсия

Новогодняя автобусная экскурсия. Фото: VisitTyumen

Ещё одна новогодняя двухчасовая экскурсия стартует в 16 часов от улицы Перекопской, 5. Снегурочка расскажет об истории города, о том, как праздновали всеми любимый праздник в Тюмени, в какие игры любили играть горожане и что было принято дарить в XIX – XX веках на праздники. Во время экскурсии тюменцы посетят главную ёлку на площади 400-летия Тюмени, поиграют в игры и загадают желания. Экскурсовод – Наталья Алиева.

Стоимость: 700 рублей – взрослые, 600 рублей – дети и пенсионеры. Телефон для бронирования билетов: 735-666

«Шоколадный» мастер-класс

Мастер-класс по приготовлению полезного шоколада. Фото: VisitTyumen

В кофейне «Сальвадор» (ул. Ленина, 12) в 12 часов состоится шоколадный мастер-класс, на котором приготовят лакомство из качественных ингредиентов без сахара и глютена. В конце мероприятия все шоколадные шедевры буду съедены под лекцию про здоровое питание.

Стоимость: 1000 рублей (с другом – скидка 20%), предварительная запись What’s App: 8-922- 480-59-99.

Мастер-класс «Рождественский венок»

В Тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 16 часов состоится мастер-класс «Рождественский венок». Во время мастер-класса участники сделают красивое украшение для дома из ёлки, ёлочные шарики и шишки.

Стоимость: 950 рублей, телефон для записи: 46-84-09.

Хоккей под открытым небом

Хоккей под открытым небом. Фото: VisitTyumen

На стадионе «Геолог» (ул. Коммуны, 22) в 12 часов пройдёт матч под открытым небом между тюменским «Рубином» и курганским «Зауральем». Специально для мероприятия установят хоккейную коробку, зальют лёд и построят дополнительные трибуны. Для обеих команд специально будет сшита ретроформа. Для болельщиков будет работать бесплатная полевая кухня, проведут конкурсы и развлекательную программу.

Стоимость: от 250 до 400 рублей.

Экскурсия «От острога до столицы»

"От острога до столицы". Фото: VisitTyumen

От музея «Городская Дума» (ул. Ленина, 2) в 12 часов и в 14.30 стартует экскурсия «От острога до столицы». Во время неспешной поездки на комфортабельном автобусе тюменцам расскажут об истории развития Тюмени начиная со времён небольшого деревянного острога и заканчивая современностью. Участники экскурсии узнают о старых названиях улиц, об открытии тюменской нефти и газа, о том, где можно было купить сладости и почему сибиряков называли «чаедувами».

Стоимость: 350 руб. – 1-й этаж, 450 руб. – 2-й этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 руб. – 1-й этаж, 300 руб. – 2-й этаж. Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея или на борту автобуса!

Финал официальной лиги «ЗАПСИБ» Международного союза КВН

Финал официальной лиги "ЗАПСИБ". Фото: VisitTyumen

Во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46) в 19 часов пройдёт финал официальной лиги «ЗАПСИБ» Международного союза КВН. На сцену выйдут команды «Красная фурия», «Столик», «Вероника», «Вояж», «Город с видом на поле» и «Омутинка».

Стоимость: от 300 до 500 рублей.

Путешествие за полярный круг

Путешествие за полярный круг. Фото: VisitTyumen

В историческом парке «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47) в 12 часов состоится утренник для детей от трёх лет. Вместе с главным героем, храбрым пингвинёнком, участники мероприятия отправятся в удивительное театрализованное путешествие, в ходе которого узнают о видах кукольного театра и поучаствуют в мастер-классе по изготовлению пальчиковой куклы-пингвина.

Стоимость: 200 рублей, обязательна запись по тел. 8 (3452) 68-11-11