Жители многоэтажки, пострадавшей от хлопка газа в Тюмени, проведут независимую экспертизу

Собственники четырёхэтажного жилого дома на Павла Шарова, который пострадал во время хлопка газа в начале декабря, встретились сегодня, 19 декабря, с представителями городской администрации, правоохранительных органов и ГУС Тюменской области. На повестке дня – вопросы дальнейшего восстановления многоквартирника, качества работ и условий проживания в пунктах временного размещения.

В усиленном режиме

По словам генерального директора компании-застройщика «ТДСК» Николая Щепелина, восстановительные работы проводились в усиленном режиме, в том числе и в квартире, где произошёл хлопок. Специалисты уже провели в ней чистовую отделку, а совсем скоро привезут запчасти для замены лифта в подъезде.

– Основные работы завершены, остаточные закончим до 30 декабря, – заверил Николай Щепелин.

Восстановили и систему газоснабжения. Как отметили в «Газпром межрегионгаз Север», специалисты провели опрессовку внутреннего газопровода и уже запустили природный газ в квартиры. Тем не менее жители потребовали от представителя газоснабжающей организации акты выполненных работ по опрессовке всех подводящих линий газопроводов и по замерам загазованности, которая якобы отсутствует.

– Была на волоске от смерти. Двое погибших. Мы пришли к вам за помощью, чтобы вы нас защитили, а не для того, чтобы убедиться, что наше спасение в наших руках. Есть департаменты, комитеты, которые осуществляют контроль за организациями, которые проводят опасные работы. Сейчас весь огонь на ТДСК, а все остальные стоят в стороне. Так тоже нельзя. Мы просим, чтобы этой ситуации был присвоен статус локальной чрезвычайной ситуации, – обратилась к руководителям одна из женщин, получившая серьезную травму в момент взрыва.

Как отметил заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, у администрации и жителей нет основания не доверять заключениям газораспределительной организации или ТДСК.

– Они компетентны в этом. У них есть допуск для проведения подобных работ, несут полную ответственность за выводы и свои действия, в том числе и уголовную. Администрация тоже несет ответственность за все решения комиссии. Ввести ЧС мы не можем, она вводится в конкретных случаях. Та ситуация, которая случилась, она, безусловно, тяжелая, но она позволила всем службам отработать без введения каких-то дополнительных режимов, – отметил Перевалов. – В момент, когда произошел инцидент, городская комиссия незамедлительно выехала на место, и были даны все соответствующие поручения, включая охрану объекта в период восстановления.

Все предложения будут рассмотрены. Фото: Иван Горбунов

Обратившись к жителям, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр подчеркнул, что в случае возникновения вопросов и претензий ГУС может выступить оператором взаимоотношений между жителями и ТДСК.

– Все вопросы, связанные с качеством работ и устранением дефектов, мы компании предоставим, – отметил Сергей Бауэр.

Что касается расследования инцидента, то сейчас силовики решают вопрос о переквалификации дела на «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба».

– Создана следственная группа, упор делается на причастных к этому лиц, которые прокладывали кабель и повредили газовую трубу. Будут назначены комплексные экспертизы по взрыву газовоздушной смеси и установлен ущерб имуществу в каждой квартире, – рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области Игорь Деев.

Вопросы есть

Помимо вопросов по восстановлению дома, тюменцы высказали и «бытовые» замечания. По версии жителей, на месте ЧП не было психолога, отсутствовали теплые одеяла и горячее питьё. С временным жильем в гостинице «Колос» у некоторых тоже возникли проблемы.

– Ужасные условия! У нас маленький ребенок, а там, простите, черви какие-то. Среди ночи нам пришлось искать другое жилье, которое мы до сих пор снимаем за свой счет, – возмущается семейная пара.

Представители власти попросили предоставить имеющиеся фото- и видеоматериалы и пообещали разобраться в инциденте. Если нарушения имели место быть, то с гостиницей, выигравшей тендер как пункт временного размещения, расторгнут договор.

Что в итоге?

Выслушав все замечаения и предложения тюменцев, представители органов власти решили, что 20 декабря «Газпром межрегионгаз Север» и компания-застройщик предоставят все данные и экспертные заключения.

По поводу инициативы граждан на проведение независимой экспертизы специалисты регионального ГУС ждут от жильцов предложений по выбору экспертной организации. По срокам проведения этой экспертизы и для обсуждения дополнительных вопросов стороны договорились встретиться в понедельник, 23 декабря.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», хлопок газа в жилом доме на улице Павла Шарова, 10а случился 7 декабря. Сотрудник ООО «СибАгроИнтер» при бурении порвал газовую трубу диаметром 32 мм. Компания проводила работы без согласования с управой, застройщиком и газоснабжающей организацией. Сумму ущерба, причиненного дому, ТДСК ранее оценила приблизительно в 10 миллионов рублей.

Напомним, трагедия в доме на ул. Павла Шарова, 10а произошла 7 декабря. Там произошёл хлопок газа, в результате чего погиб один человек, ещё несколько пострадало. Вот здесь мы публиковали полную хронику событий, а здесь – все подробности происшествия. Губернатору Тюменской области доложили о произошедшем, он взял ситуацию на личный контроль. Заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании Дмитрий Антипов заверил, что угрозы обрушения здания нет. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всем пострадавшим предложили временно поселиться в гостинице «Колос».