2019-12-18T15:53:38+03:00
Экономика

«Россети» обеспечат энергоснабжение 10 млн кв. м жилья в Тюмени

В областном центре одновременно введены в работу две современные подстанции 110 кВ – «Причал» и «Молодежная»
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В 2019 году компания «Россети Тюмень» инвестировала в электросетевое развитие города около 3,4 млрд. рублей. Фото пресс-службы компанииВ 2019 году компания «Россети Тюмень» инвестировала в электросетевое развитие города около 3,4 млрд. рублей. Фото пресс-службы компании
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В Тюмени одновременно введены в работу две современные электрические подстанции 110 кВ – «Причал» и «Молодежная». Торжественную церемонию пуска провели губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству компании «Россети» Леонид Неганов и генеральный директор компании «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Строительство новых энергообъектов обусловлено необходимостью обеспечения растущей потребности областного центра и Тюменского района в электрической мощности. Инвестиционные проекты реализованы в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области. В 2019 году компания «Россети Тюмень» инвестировала в электросетевое развитие города около 3,4 млрд. рублей.

– Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы «Россети» на пути реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Наши потребители – как промышленные, так и бытовые – в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест, – отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Инвестиционные проекты реализованы в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области. Фото пресс-службы компании

Инвестиционные проекты реализованы в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области. Фото пресс-службы компании

Подстанция «Причал» мощностью 80 МВА – объект закрытого типа, один из ключевых в схеме инфраструктурного развития Тюмени. Подстанция позволяет перераспределить нагрузку смежных центров питания и в дальнейшем подключить новые жилые комплексы, микрорайоны и промышленных потребителей.

Подстанция «Причал» один из ключевых в схеме инфраструктурного развития Тюмени. Фото пресс-службы компании

Подстанция «Причал» один из ключевых в схеме инфраструктурного развития Тюмени. Фото пресс-службы компании

Подстанция «Молодежная» мощностью 50 МВА частично выполнена в закрытом исполнении и предназначена для электроснабжения части областной столицы и прилегающих территорий. Ввод в эксплуатацию новейшего питающего центра позволит повысить надежность электроснабжения существующих потребителей. Кроме того, в перспективе от подстанции будут запитаны новые микрорайоны.

– Мы запускаем в работу очень важные для нашего региона объекты энергетики. Они существенно повысят надежность и качество энергоснабжения и обслуживания наших потребителей. Подстанции открывают новые возможности для Тюмени. «Причал» создает перспективы развития и строительства почти 10 миллионов квадратных метров жилья, а подстанция «Молодежная», помимо перспективного многоэтажного строительства, обеспечит электроэнергией более четырех тысяч земельных участков для нужд многодетных семей. Это очень важная социальная задача. Развитие системы энергоснабжения, повышение ее надежности – один из приоритетов любого региона, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии подстанций. Он поблагодарил коллектив «Россетей» за успешное завершение строительства объектов и поздравил сотрудников компании с наступающим Днем энергетика.

В торжественной церемонии пуска энергообъектов принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото пресс-службы компании

В торжественной церемонии пуска энергообъектов принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото пресс-службы компании

Современные цифровые технологии и оборудование позволяют осуществлять управление подстанциями без присутствия персонала. Появилась возможность online-мониторинга электрооборудования. Благодаря установленному программному обеспечению диспетчер в режиме реального времени сможет получать информацию о работе объекта и отслеживать состояние сети: уровень напряжения, нагрузку по каждому фидеру и в целом по линии электропередачи, и другие показатели.

В ходе строительства подстанций «Причал» и «Молодежная» применено инновационное оборудование российского производства, обеспечивающее высокий уровень надежности при оптимальном соотношении цены и качества.

Подстанция «Молодежная» предназначена для электроснабжения части Тюмени и прилегающих территорий. Фото пресс-службы компании

Подстанция «Молодежная» предназначена для электроснабжения части Тюмени и прилегающих территорий. Фото пресс-службы компании

– Мы системно реагируем на растущие потребности в энергетике Тюменской области в целом и в областной столице в частности. Новые объекты обеспечат, помимо покрытия перспективных потребностей, еще и дополнительную надежность городского кольца. Подстанции «Причал» и «Молодежная» позволят перераспределить нагрузку и дадут возможность техприсоединения новых потребителей к уже существующей инфраструктуре, – резюмировал генеральный директор компании «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

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