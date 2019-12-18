2019-12-18T15:47:47+03:00
Общество

У тюменских геологов подрастает смена

При поддержке ООО «РН-Уватнефтегаз» на базе Тюменского индустриального университета состоялась VIII Тюменская геологическая олимпиада
Мария Васильева
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Участники олимпиады показывают вузовский уровень знаний.Участники олимпиады показывают вузовский уровень знаний.
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95 школьников, которые занимаются науками о Земле, соревновались в знании геологических дисциплин: минералогии и петрографии, нефтегазовой геологии, палеонтологии и исторической геологии. Ребята из Тюмени, Екатеринбурга и Перми на протяжении двух дней, 14 и 15 декабря, защищали свои учебно-исследовательские и научные проекты перед судейской комиссией.

По мнению одного из организаторов мероприятия и руководителя Тюменского клуба юных геологов Павла Смирнова, особенностью олимпиады является ее многосоставной формат – пять самостоятельных конкурсов, итоги по которым подводятся отдельно.

– Отсутствие требования обязательного участия во всех дисциплинах позволяет каждому участнику приобщиться ко всем темам или сфокусироваться на какой-то определенной дисциплине. Здесь мы встречаем талантливых ребят с чрезвычайным кругозором, которые отлично оперируют терминологией, – отметил Павел.

Так, тюменский одиннадцатиклассник Роман Рыбалко из школы № 89 стал призером стразу в нескольких номинациях. Главной же для него стала победа в конкурсе по нефтегазовой геологии.

– Нам давали значения геологических исследований скважин, нужно было их интерпретировать и построить скважину с учетом пород, найти верх нефтеносного пласта – кровлю и сделать изолинии на карте, – поделился впечатлениями Роман. – Уже два года занимаюсь в клубе юных геологов. За это время успел поучаствовать в крупных олимпиадах в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Мы также выезжали на месторождения и посещали такие интересные места, как, например, Каракольские озера, которые находятся на севере Алтайских гор.

Руководитель клуба юных геологов Павел Смирнов подчеркнул, что благодаря патронажу дочернего общества «Роснефти» юные геологи имеют возможность работать и общаться с реальными специалистами, что позволяет им быть более прогрессивными.

В интеллектуально состязании приняли участие 95 школьников.

В интеллектуально состязании приняли участие 95 школьников.

Эксперт Тюменской геологической олимпиады начальник управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «РН-Уватнефтегаз» Александр Кулик отметил, что предприятие оказывает клубу юных геологов не только финансовую, но и методическую поддержку.

– Наши работники проводят для членов клуба лекции и практические занятия. Возили ребят на Кальчинское месторождение в Уватский район, теперь они знакомы с процессом нефтедобычи. В кернохранилище показывали им образцы горных пород, знакомили с лабораторией и с тем, как проводятся исследования. Такое сотрудничество помогает детям развиваться, а нам – выявлять таланты на ранних этапах, – пояснил он.

Александр Кулик добавил, что участники олимпиады показывают вузовский уровень знаний и в будущем могут стать претендентами в кадровый резерв нефтедобывающих предприятий.

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