Лечение зубов с проблемными каналами может быть эффективным

Сегодня многие виды стоматологических манипуляций уже невозможно представить без применения оптического увеличения, то есть микроскопа. Но такое оборудование есть не везде. В основном лечение зубов под микроскопом проводят в серьезных клиниках, имеющих высококвалифицированный персонал и хорошую материальную базу.

О преимуществах лечения зубов с использованием микроскопа мы поговорили со стоматологами семейной стоматологии «Доктор Альбус», специализирующимися на эндодонтическом лечении, Аленой Кирьяновой и Шамилем Дадашевым.

– Для начала расскажите, пожалуйста, что такое эндодонтия.

Алена Кирьянова: –Эндодонтия – это часть терапевтической стоматологии, включающая лечение корневых каналов зубов.

Шамиль Дадашев: – Врач данной специализации занимается лечением корневых каналов, когда в зубе имеется острый воспалительный процесс – пульпит или перешедший в хроническое течение периодонтит. Также стоматолог-эндодонтист занимается лечением зубов со сложной анатомией корневых каналов.

– Каким образом микроскоп помогает при лечении зубных каналов?

Ш. Д.: Микроскоп дает возможность хорошо увидеть зуб изнутри, рассмотреть буквально каждый миллиметр и работать с четкой визуализацией процесса обработки каналов.

– На каких именно этапах стоматологический микроскоп применяется в эндодонтии?

Ш. Д.: На всех, начиная с осмотра и заполнения зубной формулы. Благодаря большому увеличению можно: оценить качество прилегания пломб к зубу, выявить трещины эмали, диагностировать кариес на начальном этапе, определить структуру корневых каналов и их ответвлений, диагностировать наличие перфораций в зубе и многое другое.

– Какой именно микроскоп используется в вашей клинике и почему?

Ш. Д.: – Мы используем оборудование фирмы Leika. Эти микроскопы – одни из лучших. Они просты в работе, в дезинфекции, в них качественные линзы, что обеспечивает высокое качество изображения.

– С какими случаями вы наиболее часто сталкиваетесь при лечении зубных каналов?

Ш. Д.: – Чаще всего это лечение корневых каналов постоянных зубов у детей, когда кариес перешел в глубь зуба.

А. К.: – В моей практике также преобладает лечение воспалительных процессов в корне зуба, но у взрослых. Сейчас случаи с оставленными инструментами в зубных каналах – уже редкость, к счастью. А благодаря технологиям, в том числе и применению микроскопа, таких ситуаций можно совсем избежать.

– Какие еще возможности дает микроскоп?

А. К.: – Поскольку вся картина, которую наблюдает врач, значительно увеличена, появляется возможность более точно работать, аккуратней удалять зараженные ткани, находить даже самые «спрятанные» каналы, дефекты и лечить их надлежащим образом. Благодаря высокой точности исчезает необходимость делать большие надрезы. Каналы пломбируются более качественно. Помимо этого, за счет зрительного увеличения поверхности зуба и пломбировочного материала значительно повышается качество реставрационной работы. Микроскоп помог сохранить множество зубов с проблемными каналами.