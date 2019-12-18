В Югре обсудили ценностные ориентации и жизненные стратегии молодёжи

Что сегодня волнует молодёжь? Как ей раскрыть свой творческий потенциал? Куда трудоустроиться и как построить свою карьеру? Что даёт молодёжи участие в волонтёрской деятельности? На эти вопросы попытались найти ответы участники онлайн-конференции «Ценностные ориентации и жизненные стратегии молодежи в Югре». Это ещё одна встреча в серии тематических интернет-конференций «ГубернаторОнлайн», которые проводятся по инициативе главы региона Натальи Комаровой. Особый акцент ребята сделали на презентации собственных успешных проектов.

Дорогу молодым!

Прежде чем перейти непосредственно к самой конференции, расскажем, что Югра входит в число самых молодых регионов России и в пятёрку рейтинга эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодёжную политику (данные Росмолодёжи).

Средний возраст жителей составляет 34 года, всего на её территории живут более 345 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Учитывая этот факт, сегодня в Югре создано свыше 3,2 тысячи молодёжных объединений, работают шесть ресурсных центров, реализующих молодёжную политику, в том числе по патриотическому воспитанию и добровольчеству. Только в 2019 году в регионе провели около 5 тысяч молодёжных мероприятий, участниками которой стали более 638 тысяч человек (рост по сравнению с прошлым годом – 5%).

Одним из таких мероприятий и стала онлайн-конференция «Ценностные ориентации и жизненные стратегии молодежи в Югре», которая длилась почти 2,5 часа. Как отметила губернатор региона Наталья Комарова, молодёжь – ядро команды Югры, которая будет заниматься изменением стратегии развития региона до 2050 года.

– Хочу поблагодарить вас за инициативу проведения этой встречи. Мне приятно, что молодые люди воспринимают Югру в качестве места для жизни, родной земли. Руководители органов власти по вашему заказу, вашему стандарту обеспечат реализацию ваших решений, – подчеркнула Наталья Комарова.

Губернатор Наталья Комарова. Фото: Правительство Югры

Решений и предложений у молодёжи действительно масса – например, по теме трудоустройства. Так, участники мероприятия выразили мнение, что школьникам и студентам предлагают «не самые трендовые» специальности временных работ. Итог – способ трудоустройства не пользуется высокой популярностью. Наталья Комарова с мнением согласилась, но отметила, что не везде можно трудоустроить человека, не достигшего совершеннолетия.

– У такого подхода есть объективные основания – это временные места, создаваемые в сезон работ по благоустройству. Это та работа, где ощущается нехватка людей и не требуется специальный уровень профессиональной подготовки по большинству из выполняемых операций. Нужно понять, каким образом мы можем организовать их трудоустройство и по какому набору специальностей, – подчеркнула глава региона.

Есть идея?!

Что касается реализации идей, то тут всё идёт как по маслу. Креативщики придумывают новые проекты и получают гранты губернатора Югры. Одним из самых заметных некоммерческих проектов стала «Лига дворового футбола» Никиты Филиппова, который даже получил грант губернаторы Югры. Благодаря проекту парня, спорт объединил около полутысячи любителей футбола в возрасте от 18 до 44 лет, тогда как до реализации «Лиги» любимым спортом занимались не менее 80 человек.

– «Лига дворового футбола превратилась в семейное движение Ханты-Мансийска. На матчи приходят жены, мамы, дети с плакатами, баннерами, оказывают активную поддержку спортсменам. А участники даже снимают о себе мини-сериалы, которые публикуют в интернете, и подключаются к поиску спонсоров. Мы сотрудничаем с другими муниципалитетами Югры и видим, что запрос на этот проект есть. Поэтому считаем, что он готов к тиражированию на территории региона, – рассказал Никита Филиппов.

Будет ли растиражирован опыт, покажет время, но уже в следующем году инициаторы «Лиги» планируют провести региональный турнир. С соседними муниципалитетами определённые договорённости уже достигнуты. Однако главная цель организаторов – принять участие в инициативном бюджетировании для создания в Ханты-Мансийске футбольного стадиона. Тем более что положительный опыт участия в инициативном бюджетировании уже был в Сургуте.

Решений и предложений у молодёжи действительно масса. Фото: Правительство Югры

Кстати, развитие инфраструктуры любительского спорта в связи с высокой потребностью, но низкой доступностью – одно из основных предложений молодёжи. Также ребята предложили развивать проект «Малые города – большие цели» по созданию площадок для вовлечения молодёжи в формирование комфортной городской среды, развивать семейное добровольчество и улучшать условия ведения предпринимательской деятельности молодых бизнесменов на первоначальном этапе ведения бизнеса.

Только в этом году грантовую поддержку губернатора региона получили 25 молодёжных проектов на общую сумму почти 5,5 миллиона рублей.

Поддержка инициатив

За другим амбициозным проектом лично наблюдает глава региона Наталья Комарова. Речь идёт о проекте по выпуску линии одежды с символикой Югры и национальными орнаментами «Ёмас», автором которой является Адам Актимиров. За полтора года реализации линейка товаров включала в себя шесть видов одежды, но инициаторы уже планируют её расширить.

– Это серьезный вклад в важную работу по брендированию Югры, создание условий для его узнаваемости, ассоциирования себя с родной землей. Решение влияет и на восприятие человека окружающими его людьми, и в целом на восприятие региона, который он представляет. Такому красивому бренду нужно развиваться, нужно добиваться соответствующего качества продукции, – подчеркнула Наталья Комарова.

По словам главы региона, линейку товаров можно расширить, включив в неё спорттовары, туалетную воду или аксессуары под брендом Югры. Это позволит достичь исполнения целевых показателей, установленных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Для реализации такого решения перспективной формой является создание холдинга, кооператива. И окружное правительство активно поддерживает такие инициативы. Важно соблюсти технологию брендирования, – отметила Наталья Комарова.

Правительство делает всё возможное, чтобы их мечты и желания сбывались. Фото: Правительство Югры

Таких молодых инициаторов, как Никита и Адам, в Югре великое множество. Многие из них известны не только у себя в округе, но и во всей России. Взять, например, главу сельского поселения Половинка из Кондинского района Александра Старжинского. Саше (точнее, Александру Александровичу) всего 25 лет, но он внесён в Книгу рекордов России как самый молодой глава сельского поселения.

Или, например, 24-летний спортсмен-инструктор «Центра адаптивного спорта» Михаил Слинкин. Парень участвовал в XII Зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, входит в Паралимпийскую сборную по сноуборду.

Громкие примеры говорят о том, что югорская молодёжь знает, чего хочет, а правительство делает всё возможное, чтобы их мечты и желания сбывались. Для решения поставленных задач органы власти предложили:

– привлекать молодёжь в роли волонтёров-наставников к работе по профориентации молодежи;

– участвовать в реализации нацпроекта «Демография» для информирования граждан предпенсионного возраста и женщин с детьми дошкольного возраста о возможности пройти профобучение;

– привлекать работодателей к сотрудничеству, чтобы выпускники и вузов и ссузов получали у них практический опыт;

– реализовать социально значимые проекты в актуальных для молодёжи направлениях. К примеру, в 2020 году стартует пилотная система муниципальных грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, аналогичная системе грантов губернатора, а также гранты для физических лиц на реализацию проектов, посвященных 75-летию Победы в ВОВ и 90-летию Югры.

– создать условия для развития и продвижения молодежных инициатив и идей.

Активная молодёжь. Фото: Правительство Югры

КСТАТИ

– Меры поддержки подрастающего поколения закреплены в 8 государственных программах. Для предоставления жилищных субсидий 3,6 тысячи молодых семей в 2019 году из региональной казны предусмотрено 3,6 миллиарда рублей. Более 2,8 тысячи молодых многодетных семей получили единовременные выплаты на погашение ипотечных кредитов на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. В программе льготного ипотечного кредитования приняли участие 37,5 тысячи семей.

– Губернатор Наталья Комарова поддержала проектную инициативу и решение о запуске в 2020 году приоритетного проекта по созданию центра инициатив «Округ». Инфраструктура центра предполагает современные форматы размещения, учитывая запросы участников самого разного уровня. Одновременно в центре смогут находиться до 500 человек.

– Сейчас завершается создание молодежного правительства Югры.

– С 2018 года в Югре реализуется проект «Молодежная лига управленцев», направленный на выявление, развитие и поддержку молодых людей, которые обладают высоким уровнем лидерских качеств. Победители получают единовременную премию губернатора Югры, рекомендации от исполнительного органа государственной власти при поступлении в вузы.

– С 2007 года осуществляется единовременная выплата премии губернатора Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи. За 12 лет лауреатами получателями премий в размере 20 тысяч рублей стали 387 человек.