Как тюменцам выбрать елку, чтобы дерево не омрачило праздник

До одного из самых любимых праздников россиян – Нового года – осталось буквально менее двух недель. Ни одно празднование не обходится без елки. Ведь установка живых сосен, елей, пихт в своих домах и квартирах делают ожидание праздника особенно радостным и ощутимым. Как правильно выбрать хвойную красавицу, читайте в материале «Комсомольской правды – Тюмень».

КАК ВЫБРАТЬ ЕЛКУ

По информации управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, во-первых, следует обратить внимание на цвет иголок: он должен быть ярко-зеленым. Если вы попробуете растереть несколько иголочек в руке, то должны почувствовать аромат и липкость смолы: это так же неплохой признак свежести.

Во-вторых, чем толще ствол, тем здоровее дерево. Так, при высоте ели в полтора метра, диаметр нижней части ствола должен составлять не менее шести сантиметров.

КАК ВВОЗИТЬ ЕЛКУ ИЗ ДРУГОГО РЕГИОНА

На елочных базарах продавцы предлагают огромный выбор деревьев хвойных пород, выращенных не только в Тюменской области, но и завезенных из соседних регионов – Свердловской, Курганской, Челябинской областей. На территории этих регионов есть очаги опасных карантинных вредителей леса, поэтому существует риск заноса и распространения этих насекомых на территории Тюменской области.

Если предприниматель намерен вывозить новогодние ели из карантинных фитосанитарных зон РФ, то ему необходимо оформить карантинный сертификат в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Собственник продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки елок.

За невыполнение обязательных требований предусмотрена административная ответственность – до 10 тысяч рублей.

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