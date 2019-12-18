Тюменцев приглашают в сказку

Роскошь, грация, красота и захватывающие дух три часа представления. Все, кто хоть раз видели выступления артистов цирка заслуженного артиста Гии Эрадзе, знают, что это не просто красивые слова, а реальность. У тюменцев есть возможность убедиться в этом самим, с 21 декабря по 12 января на манеже тюменского цирка - шоу «Королевский цирк». Артисты Российской государственной цирковой компании покажут шоу, которое запомнится надолго, а все, кто увидят его, без преувеличения будут с нетерпением ждать следующих гастролей цирка.

Каждое действие представления – мини-спектакли, синтез цирка, мюзикла и эстрады. Зрители побывают в «Колизее», перенесутся в Испанию, увидят историю «воздушной» любви и, конечно, в канун Нового года не обойдется без зимний сказки и Деда Мороза со Снегурочкой. На арену выйдут пеликаны, олени, лисы, яки, львы. Номера с животными в цирке - одни из самых любимых зрителями, но и достаточно спорные в последнее время.

Зрители увидят историю «воздушной» любви. Фото организаторов представления

- Животные не умеют врать, на манеже они ведут себя так, как к ним относятся за кулисами. Мы любим своих питомцев и учим их делать те трюки, которые им нравится, к которым у них есть способность, например, если одному из моих львов больше нравится лежать, у него будет более «ленивый» трюк, - рассказывает руководитель аттракциона «Колизей», дрессировщик львов Артем Лазаревский. – Для дрессировщиков животные – семья в буквальном смысле этого слова. Маленьких львят я беру домой, чтобы они всегда были под присмотром. Оставить кому-то животных, доверить их, для меня сложно, поэтому больше, чем на две недели я не могу уехать в отпуск.

На арену выйдут пеликаны, олени, лисы, яки, львы. Фото организаторов представления

Львы такое отношение к себе Артема ценят, поэтому он без страха может засунуть голову в пасть царю зверей и положить его себе на плечо.

Сложно представить цирковые номера и без трюков под куполом. За артистами этого жанра зрители смотрят затаив дыхание. Помимо трогательно истории любви воздушных гимнастов на полотнах, зрители увидят лучших в мире канатоходцев, представляющих такой редкий и необычный жанр циркового искусства как «Эквилибристы на першах».

Визитная карточка всех шоу Гии Эрадзе – балет. Грациозные артисты в потрясающих костюмах – участники всех действий представления. Только на первый взгляд кажется, что балет в цирке – это не столь сложно, как воздушная акробатика или дрессура. На самом деле эти артисты проводят на репетициях не меньше времени, чем все остальные, а высоченные каблуки и пятикилограммовые головные уборы у девушек существенно усложняют даже элементарные движения. Кстати, по словам балетмейстер «Королевского цирка Анастасии Якимовой, артисты балета проходят жесткий отбор. Помимо безупречной хореографии, серьезные требования предъявляются и к внешним данным, например, мужчины должны быть высокими, крепкими, спортивного телосложения, а девушки помимо хорошей фигуры должны обладать приятной внешностью.

Визитная карточка всех шоу Гии Эрадзе – балет. Фото организаторов представления

- «Королевский цирк» - новое шоу продюсерского центра Гии Эрадзе. Несмотря на то, что название такое же, как у того шоу, с которым мы были в Тюмени три года назад, номера, костюмы, декорации – абсолютно новые. Мы никогда не приезжаем в город с одним и тем же шоу, - говорит исполнительный директор «Королевского цирка» Элина Лазаревская.

Отметим, что создатель «Королевского цирка» Заслуженный артист России Гия Эрадзе обладатель множества высших наград российских, европейских и мировых цирковых конкурсов. В январе 2019 года он вместе своими артистами стал обладателем самой главной цирковой награды мира – «Золотого клоуна» Международного фестиваля в Монте – Карло.