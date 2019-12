Участие в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» помогает югорским предприятиям выйти на новые рынки

Рывок, который сделал Ханты-Мансийский автономный округ – Югре за первый год реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», трудно переоценить. В течение этого времени предприниматели активно боролись за своё «место под солнцем», открывали для себя новые страны, знакомились с потенциальными партнёрами и заключали новые контракты. Давайте посмотрим, каких успехов добился регион за прошедший период и какие задачи стоят перед Югрой уже на новый, 2020 год.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Для начала напомним, что в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются пять региональных проектов:

- «Промышленный экспорт» (развитие промышленного экспорта югорских несырьевых неэнергетических товаров);

- «Экспорт продукции АПК» (за счёт ускоренного развития экспорта и развития международной конкурентоспособности объёмы экспорта югорских сельхозпредприятий должны составлять не менее 103 млн долларов в год);

- «Экспорт услуг» (создание условия для устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг);

- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (реализация в регионе мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности);

- «Логистика международной торговли» (увеличение экспорта транспортных услуг в 2024 году за счет увеличения пропускной способности пунктов пропуска).

К 2024 результаты работы нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» должны привести к следующим показателям:

- Увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса до 0,103 млрд долларов США в год.

- Обеспечение достижения показателя экспорта туристических услуг в объеме 0,033 млрд. долларов США.

- Увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 239,2 млн. долларов США в год.

- увеличение количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Югры на 100%.

- Предоставление мер поддержки экспорта, предусмотренных в ХМАО-Югре, 70 экспортно-ориентированным компаниям.

КУРС НА АЗИЮ

Китай

Для югорских товаропроизводителей большой интерес представляет Азия. К примеру, Китай – одна из тех стран, которая заинтересована в покупке высококачественных пиломатериалов. В начале декабря сразу представители сразу трёх предприятий из Поднебесной побывали в Ханты-Мансийском автономном округе, чтобы провести переговоры с представителями лесопромышленных производств Югорска и Советского. А именно: JungJiang Goulin Forest Co. Ltd, Quanyi International Trade Co. Ltd и Shanghai Shengwosheng Forest Co. Ltd.

Фото: Центр поддержки экспорта Югры

В окружном Центре поддержки экспорта «Комсомольской правде – Югра» рассказали, что китайские покупатели посетили пять лесопромышленных производств Югорска и Советского и убедились в высоком качестве «северного» пиломатериала. Дело в том, что именно здесь, в Югре, продолжительность созревания древесины более высокая, а значит и конечный материал выходит более прочный.

- Китайские партнеры заинтересованы в покупке пиломатериала из Югры и рассматривают объемы 100 тыс. кубометров в год, что способно обеспечить 100% загрузку компаний с которыми они провели переговоры. Сейчас переговоры продолжаются, китайская и югорская стороны просчитывают варианты отправки товара до складов в КНР, - рассказали в Центре поддержки экспорта региона.

Вполне возможно, что транспортировать югорский пиломатериал будут железнодорожным транспортом в рамках проекта «Один пояс – один путь». Этот маршрут субсидируется китайским правительством для увеличения товарооборота между Россией и Китаем. Благодаря нему можно будет обеспечить конкурентный уровень цен на югорский пиломатериал, несмотря на сложную логистику.

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот ХМАО-Югры и Китая с 2016 по 2018 год составил 8,5 млрд долларов США. Импорт составил 3,4%, экспорт – 96,5%. В товарной структуре экспорта преобладают минеральные продукты, но экспортируются и пиломатериалы, оборудование и транспортные средства.

- У китайского бизнеса есть большой интерес к автономному округу, наш регион открыт для партнерства, - говорит заместитель генерального директора фонда развития Югры Алексей Федяев.

Вьетнам

Партнёров из Вьетнама заинтересовала продукция мегионской компании «Экохит», которая более 10 лет производит литиевые батарей для телеметрических систем, используемых при добыче нефти. На прошедшей в ноябре Международной выставке нефтегазовой промышленности OIL & GAS VIETNAM (OGAV) в городе Вунгтау югорчане провели свыше 15 встреч с иностранными нефтесервисными компаниями. Директор компании Леонид Нестеров отметил высокий интерес к продукции, сейчас идут активные переговоры по поводу сотрудничества в рамках нацпроекта.

Фото: Центр поддержки экспорта Югры

ОКНО В ЕВРОПУ

Франция

«Прорубают» югорские предприниматели и окно в Европу. Например, во Францию – в один из самых перспективных регионов для региональных экспортёров. В начале декабря Францию посетила делегация ХМАО-Югры во главе с гендиректором Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» Ириной Гайченцевой. Одной из основных тем деловой поездки стала возможность экспорта товаров, брендированных товарным знаком «Сделано в Югре!». Вместе с французскими партнёрами югорские предприниматели обсудили взаимовыгодное сотрудничество в сфере промышленности и образования.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом «Центра поддержки экспорта Югры» и франко-российского бизнес-клуба «Новые горизонты». Оно предусматривает развитие взаимодействия в области поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в ХМАО-Югре.

- Между Францией и Россией сложились конструктивные отношения. Наш регион вносит свой вклад в это партнёрство. За первое полугодие внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного округа с Францией превысил 88 миллионов долларов США. В этот оборот включены традиционные виды продукции – минеральное топливо и нефтепродукты, - рассказала губернатор Наталья Комарова на рабочей встрече с руководством федерации предпринимателей Франции «MEDEF International», Французского института возобновляемых источников энергии в Париже.

Глава региона также заметила, что в Югре производят экологически чистые продукты питания за счёт использования местных дикоросов. Эксклюзивную продукцию региональных предпринимателей представят 19 декабря в торговом представительстве России во Франции на выставке «Сделано в Югре!».

Фото: Центр поддержки экспорта Югры

Ещё одно направление сотрудничества - реализация проектов в области утилизации отходов (например, отработанных автомобильных шин). Власти Югры готовы оказать содействие французским предпринимателям, которые специализируются на переработке твердых коммунальных и промышленных отходов.

Венгрия

Если говорить о Восточной Европе, то югорчане активно взаимодействуют с Венгрией. Цифры говорят сами за себя: в 2017 году объём экспорта составил 11,6 тысяч долларов США, в 2018-м году – 198,4 тысячи долларов США, в 2019 – аж 450,03 тысячи долларов США. И это притом, что окончательные итоги подведут уже в 2020 году.

Фото: Центр поддержки экспорта Югры

В ноябре этого года в округе побывал директор венгерской компании Dunafa KFT, который посетил пять предприятий лесопромышленного комплекса Югорска, Советского и Нягани, а также провёл деловые встречи по вопросам поставок югорских пиломатериалов в Венгрию. Как и в случае с партнёрами из Китая, венгры дали высокую оценку производству лесопромышленного комплекса Югры. Сейчас в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» продолжаются деловые переговоры по условиям заключения экспортных контрактов.

- Продукция лесопромышленного комплекса Югры экспортируется в 23 страны мира, годовой объём экспорта составляет более 44 млн долларов. Из 26 экспортёров 24 являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Ведущим экспортёром автономного округа и одним из крупнейших предприятий – экспортёров УрФО является «Югорский лесопромышленный холдинг», - рассказал заместитель директора, начальник правового управления и экономического регулирования департамента промышленности Югры Андрей Шиповалов.

КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Всех стран, с которыми сотрудничает Югра, конечно, не перечислить. Это и Германия, и Беларусь, и Сирия, и ОАЭ, и Сербия, и США, и Бразилия – география поставок огромна, и большие расстояние между странами – не препятствие. К примеру, внешнеторговый оборот Югры и Германии за первое полугодие 2019 года составил около 770 миллионов долларов США – это 16% от общего товарооборота автономного округа.

Итоговые цифры в правительстве Югры подведут уже в начале 2020 года, но уже ясно, что реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт» сыграла большую роль в развитии экспортного потенциала югорских предприятий.