Стало известно, что делать тюменцам при виде бродячей собаки

Сообщения о бродячих собаках нередко поступают из разных районов города и ближайшего пригорода. Безнадзорные животные нередко появляются на Лесобазе, на Войновке, на Маяке и в поселке Боровском. Что же делать, если вы встретили бродячую собаку?

Кинологи в таких случаях советую сделать вид, что вы ее не заметили и не обращаете никакого внимания, просто идите, куда шли, чуть отклонитесь от маршрута, чтобы обойти животное за 2-3 метра. Не смотрите собаке в глаза, это расценивается как угроза, но держите ее в поле зрения. Если она рычит, проявляет агрессию, можно сначала спокойным голосом сказать: «Фу! Нельзя!» – и уверенно двигаться дальше, давая понять, что вы никакой опасности не представляете, что не претендуете на ее территорию или еду.

Если собака все же нападает, используйте подручные предметы, чтобы защитить открытые части тела и отпугнуть животное. Это могут быть сумка, длинные ключи, зонт, расческа, каблуки-шпильки, камень, палка, даже надутый воздухом пакет или брошенную в морду мелочь собака воспримет как устрашающий предмет.

Отловом безнадзорных животных на территории города Тюмени занимается МКУ «ЛесПаркХоз», оставить сообщение об агрессивной собаке можно по телефону диспетчерской службы: 44-54-02 (с 8.00 до 17.00 по будням). по телефону Центра информирования населения: 45-15-20 (в будни с 17.00 до 08.00, в выходные и праздничные дни), по адресу электронной почты: 479292@mail.ru.

На территории Тюменского района заявки можно оставлять в администрации Тюменского муниципального района по тел. 28-88-32 или в администрации своего сельского поселения (в п. Боровском это тел. 723-889). Подрядной организацией, занимающейся отловом и стерилизацией, на территории района является И. П. Москвин Павел Сергеевич, тел. 8-961-202-41-18.