2019-12-14T12:28:05+03:00
Новый год 2019

Тюменцы не долепили тысячу снеговиков, чтобы поставить мировой рекорд и обойти китайцев

Из 2020 планируемых снежных красавцев «жизнь получили» только 1247 [фото]
Руслан Савинов
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Тюменцы не долепили тысячу снеговиков, чтобы поставить мировой рекорд и обойти китайцевТюменцы не долепили тысячу снеговиков, чтобы поставить мировой рекорд и обойти китайцевФото: Руслан Савинов
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Предновогодняя акция по лепке 2020 снеговиков состоялась в Тюмени сегодня, 14 декабря, на набережной реки Тура. Горожане поставили амбициозную цель: превзойти рекорд Китая по количеству созданных снежных красавцев и поставить мировой рекорд. Увы, задача оказалась невыполнимой. По подсчетам организаторов, тюменцы слепили только 1247 снеговиков из 2020 возможных.

Вот такие... снеговички Фото: Руслан Савинов

Вот такие... снеговичкиФото: Руслан Савинов

Впрочем, дело даже не в рекорде. Во-первых, создание снеговиков (которые на Руси почитались как духи зимы) – удачная попытка возродить тягу к традиционным русским зимним развлечениям. Во-вторых – возможность раскрыть творческий потенциал тюменцев. Фантазия горожан оказалась безграничной: снеговики-миньоны, снеговики, украшенные кондитерскими изделиями, и другие интересные экземпляры.

Фантазия тюменцев была безграничной Фото: Руслан Савинов

Фантазия тюменцев была безграничнойФото: Руслан Савинов

Тем не менее, требования к созданию снеговика всё-таки были: «шедевры» должны быть не более полуметра в высоту и состоять из трех снежных комов. Большой плюс – атрибуты классического снеговика, включая глазки, нос из морковки, рот, шарф, шапка и ведро.

Снеговики со шляпами Росреестра Фото: Руслан Савинов

Снеговики со шляпами РосреестраФото: Руслан Савинов

- Очень понравилась акция! С погодой повезло, да и снег – что надо! Наш сын остался очень доволен, успел слепить целых шесть снеговиков, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» семья Мелехиных.

Ещё немного "неоживших" снеговиков Фото: Руслан Савинов

Ещё немного "неоживших" снеговиковФото: Руслан Савинов

И пусть 2020 снеговиков тюменцы так и не слепили, но даже с таким количеством снежных «духов» можно не беспокоиться, что зима будет благоприятной. Кстати, на цифре 1247 останавливаться никто не собирается. Уже в следующем году тюменцы всё-таки попробуют добить недостижимую цифру.

Рекорд ставили на набережной Фото: Руслан Савинов

Рекорд ставили на набережнойФото: Руслан Савинов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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