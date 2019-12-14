Тюменцы могут оборудовать дома и подъезды датчиками утечки газа

Природный газ ничем не пахнет, в него специально добавляют вещества с резким запахом, чтобы люди смогли распознавать утечку. Однако это, к сожалению, иногда заканчивается трагически, потому что вовремя не почувствовали, меры не приняли, аварийная бригада ехала слишком долго и прочее. Но есть специальные приборы – датчики утечки газа, их каждый может установить у себя в квартире, доме или подъезде, они способны моментально распознать утечку и просигнализировать о ней. Принцип работы такого датчика прост: анализирует проходящий через него воздух, улавливает опасные вещества и подает звуковой или световой сигнал, оповещая о критической ситуации.

Современные приборы могут перекрывать поступление газа, запускать вытяжную систему вентиляции, а также сигнализировать на диспетчерский пульт пожарной охраны и отправлять СМС-оповещения на мобильные телефоны хозяев дома.

Самое главное при покупке такого прибора – удостовериться, что он рассчитан на распознавание природного газа, а не угарного или углекислого. Проводные сигнализаторы просты в обращении и доступны по цене (в магазинах Тюмени стоят в пределах 800–900 руб.), но потребляют много электроэнергии. Беспроводные работают от аккумулятора, поэтому устанавливать их можно даже при отсутствии электричества. Но стоимость их гораздо выше – от 1700 до 3000 руб.

К тому же важно знать, что хотя бы раз в год нужно проводить процедуру освидетельствования работоспособности датчика, чтобы он не подвел в самый неподходящий момент.

Кстати, в региональном МЧС напоминают, что при обнаружении запаха газа необходимо сообщить об этом в газовую службу по телефону 04, увести людей из загазованной среды, не включать/выключать электроосвещение, не зажигать огонь, проветрить помещение.