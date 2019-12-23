Алена Шишкова намекнула на нового избранника

Знаменитая тюменка, красавица, модель и блогер Алёна Шишкова озадачила своих поклонников недвусмысленной фразой. В своем инстаграм-аккаунте красавица поделилась фото с мужчиной, подписав снимок так: «Многие интересуются моей личной жизнью… Настала пора открыть карты».

На фото рядом с блондинкой запечатлен самый узнаваемый в мире политиков лидер КНДР Ким Чен Ын. Шутку Алёны подписчики оценили. «Ким Чен Ын? Ну ты прям похожих на Тимати ищешь», «С юмором всё в порядке», «Елки-иголки!», «Очень красивая пара», – пишут поклонники блондинки.

Многие из комментаторов спрашивают, какое приложение использовала модель, чтобы так естественно вписать свое фото на фон с корейским лидером.

Модель воспользовалась приложением "Дежавю". Фото с Инстагарм Алёны Шишковой

Не все подписчики звезды разделили юмор девушки. «Будь там на самом деле Ким, Алёна бы не сидела рядом, а улыбалась и стоя хлопала в ладоши в честь корейца», – отмечают пользователи сети.

Кроме того, девушке тут же припомнили отношения с бывшим гражданским мужем – рэпером Тимати.

Так, Ангелина Исхакова задается вопросом: «Мне кажется или Алена следит очень за жизнью Тимати и его жены и повторяет за ними?».

Сама Алёна на этот выпад не ответила. За нее заступилась ярая поклонница: «Думаю Алёне вообще параллельно, она живёт свободно, в своё удовольствие! Зная, что дочка будет полностью обеспечена, зачем ей привязывать себя и сидеть в наложницах! По команде вставать, сидеть! Алёна найдёт более подходящего спутника себе. Она молода, красива».

Отношения с Тимати часто припоминают модели. Она познакомилась с рэпером в 2012 году на съемках его клипа. Спустя два года у пары родилась дочь, а вскоре звездная семья распалась. Воспитанием малышки занимается мама Тимати – Симона. У Алёны теплые отношения с бывшей свекровью, и она часто навещает ее.

О новых отношениях блондинка пока не рассказывает, предпочитая всю себя отдавать работе, а значит, у влюбленных поклонников есть шанс завоевать ее сердце.