Чистая вода, уборка леса и вывоз ТКО: как в Югре реализуется национальный проект «Экология»

«Чистая вода», «Сохранение лесов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов». Вот семь региональных проектов, которые реализуются в Югре в рамках национального проекта «Экология».

По каждому из них ведётся колоссальная работа, которая только за первый год реализации нацпроекта уже принесла свои плоды. По словам руководителя Природнадзора Югры Сергея Пикунова, нацпроект требует взаимодействия и координации усилий всех структур.

- Югра участвует в нескольких проектах, которые необходимо реализовать к 2024 году. В автономном округе сложился положительный опыт работы с природопользователями через соглашения о сотрудничестве с правительством региона в сфере охраны окружающей среды. Я считаю, что автономный округ готов к реализации национального проекта «Экология», – подчеркнул Сергей Пикунов.

Экология Югры. Фото: Правительство Югры

«Чистая вода»

Начнём с первого проекта – «Чистая вода», который включает в себя строительство, реконструкцию и модернизацию объектов питьевого водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки (разработанных в том числе организациями оборонно-промышленного комплекса). После того, как сети водоснабжения приведут в порядок, к 2024 году доля югорчан, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличится до 88,1%, городского – до 95,5%.

В середине октября 2019 года к реконструкции водоочистных сооружений уже приступили в Пыть-Яхе. По словам главы города Александра Морозова, задача – в обеспечении чистой водой западной части Пыть-Яха, а это 3, 6, 4, 5, 8, 9, 10 микрорайоны. Проект предусматривает обновление главного корпуса водоочистных сооружений и двух больших резервуаров ёмкостью по 5 тыс. куб метров.

Благодаря новой станции Пыть-Ях получит чистую воду в объеме 12 тыс. кубов в сутки. До декабря 2020 года здесь же возведут вспомогательные здания и сооружения: котельную и дизельную электростанцию, эстакады слива-налива, канализационный коллектор, газопровод и разветвленную сеть подземных коммуникаций.

Региональный проект "Чистая вода". Фото: Правительство ЮгрыФото: pixabay.com

Зато в Нижневартовске водоочистные сооружения №2 привели в порядок перед осенне-зимним периодом. По данным правительства Югры, на объекте выполнили капремонт на общую сумму в 7,3 миллиона рублей. В результате полностью были отремонтированы дренажная система фильтров, фасады хлораторной и галереи реагентного корпуса. Кроме того, произвели чистку резервуаров чистой воды, промышленных стоков, промывных вод, отстойников с камерой хлопьеобразования, смесителей и контактных камер.

По результатам лабораторно-производственного контроля качества, вода, подаваемая с водоочистных сооружений, соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологических правил.

Берегите лес

Активная работа ведётся и над сохранением югорских лесов. Самым ярким примером можно назвать всероссийскую двухмесячную экологическую акцию «Живи, лес!», организатором которой выступило Федеральное агентство лесного хозяйства. Жители округа высаживали деревья, очищали леса от мусора и принимали участие в просветительских лекциях и выставках.

- Внимание, которое в Югре оказывают к вопросам лесовосстановления, и личное участие югорчан во всероссийской акции – важный природоохранный фактор, являющийся ярким примером отношения к экологическим проблемам, - отметили в агентстве.

Леса Югры. Фото: Правительство Югры

В Когалыме работы не заканчивались ни летом, ни осенью. Так, в августе этого года коммунальщики и работники городских предприятий навели порядок в лесу между остановкой «Школа №7» и жилыми домами по улице Шмидта. По словам заместителя главы города Михаила Рудикова, жители оставили кучу мусора, поэтому работа предстояла долгая.

- Мы проредили лес, зачистили подлесок, теперь здесь нет возможности спрятаться покурить, выбросить незаметно мусор. В Когалыме еще есть места, которые требуют нашего внимания, но постепенно участок за участком мы очищаем их и наводим порядок, - отметил он.

К 2024 году в округе проведут лесовосстановительные мероприятия на площади 144,8 тысячи гектаров и создадут три новые особо охраняемые природные территории – «Реполовский кедровый бор», «Тундринский кедровый бор» и «Ягельный». Каждый год неравнодушные югорчане будут высаживать 4,5 миллиона лесных растений. Таким образом, общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения увеличится более чем на 4372,8 гектара.

Ярким событием в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» можно назвать акцию, которую провели в Пыть-Яхе – «Чистый берег». В мае 2019 года горожане вычистили береговую линию излюбленного места отдыха – карьера в лесопарковой зоне у 5-го микрорайона от бытового мусора. Всего за один день с карьера было вывезено 40 кубометров мусора.

«Мусорный» вопрос

Одним из важнейших региональных проектов нацпроекта «Экология», без сомнения, является «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Он предполагает ликвидацию несанкционированных свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки запрещённых к захоронению отходов производства и потребления и ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

В частности, планируется:

- Рекультивировать земельный участок, на котором расположен полигон утилизации твердых бытовых отходов пгт. Федоровский Сургутского района и свалка твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут;

- Ликвидировать шламовые амбары и нефтезагрязненные земли;

- Создать комплексные межмуниципальные полигоны твердых бытовых отходов общей мощностью 305 тыс. тонн.

Система обращения с ТКО. Фото: Правительство Югры

Сегодня региональным оператором по сбору ТКО в Югре является АО «Югра-Экология». По словам руководителя предприятия Максима Медведева, мусорная реформа призвана организовать оборот мусора и привести его в цивилизованный порядок. По его словам, из резервного фонда Правительство Югры выделило муниципалитетам деньги на обустройство новых контейнерных площадок и покупку новых контейнеров.

- Сейчас муниципалитеты закупили порядка 6 тысяч новых контейнеров и на завершающей стадии организация контейнерных площадок. Сейчас готово около тысячи, к концу года будут обустроены 1,2 тысяч площадок по всему округу, - отметил Максим Медведев.

- Система, которая десятилетиями работала на территории России и округа, основывалась на принципе захоронения отходов на свалках. Теперь создается новая система, новая инфраструктура. Определен региональный оператор, который отвечает за весь комплекс услуг по обращению с отходами на территории Югры. Перед регионом поставлены целевые показатели — увеличить долю ТКО, направленных на обработку до 60% и увеличить долю твердых коммунальных отходов на утилизацию до 19% к 2024 году, - заключил начальник отдела по обращению с отходами департамента промышленности Югры Артём Чурсин.

ТКО в Югре. Фото: Правительство Югры

Что касается раздельного сбора мусора (влажного органического и смешанного сухого), то «первопроходцем» в этом деле станет Нефтеюганский район. К концу 2021 года запланирована покупка 1 714 контейнеров для такого мусора, а сама система с вводом в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона начнёт работу в конце 2020 года.

Как отметил начальник отдела по обращению с отходами департамента промышленности Югры Артём Чурсин, в зоне деятельности сортировочных линий предусмотрен двухконтейнерный сбор, благодаря которому бумага или пластик, отделяемые от органических фракций, сохраняют свои лучшие качества.

- Обеспечивается больший процент извлечения полезных фракций и повышение показателя утилизации. До 2023 года муниципалитетам разрешено использовать старые контейнеры, но позже сортировка отходов будет обязательной и на большее количество фракций, таких как стекло, металл, бумага, пластик, - подчеркнул Артём Чурсин.

СКАЗАНО

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова:

- Эффективное обращение с отходами – это актуальная для нашего региона тема по широкому кругу вопросов: начиная от несанкционированных свалок и загрязнения территорий поселений, земель лесного фонда в границах муниципалитетов, заканчивая вопросами переработки твердых коммунальных отходов. Важно узнать о лучших практиках, накопленных в муниципалитетах в этой сфере, и дать возможность каждому из нас использовать их, - подчеркнула глава региона.

ЦИФРЫ

Общий объём финансирования нацпроекта «Экология» в ХМАО-Югре составит почти 24 млрд рублей.