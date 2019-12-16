Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 9 по 15 декабря 2019

Каждое утро понедельника корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» рассказывают своим читателям о главных событиях минувшей недели. Если вдруг вы что-то упустили на неделе с 9 по 15 декабря 2019, то у вас есть уникальная возможность заполнить этот пробел. Итак, наши итоги.

1. В конце прошлой неделе в одном из тюменских домов прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвался баллон газа на первом этаже четырехэтажного дома в деревне Патрушева, погиб один человек. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело, однако угрозы обрушения здания не было и нет. Наши корреспонденты рассказывали о подробностях происшествия, губернатор Тюменской области Александр Моор взял дело на личный контроль. В начале недели стало известно, что погибший молодой слесарь из газовой компании, прибывший устранять неполадки в работе газового котла, обожал свою супругу и детей, а также мечтал о скором новоселье.

Взрыв на Павла Шарова. Фото: соцсети

2. Ещё одно ЧП произошло в тюменском наркодиспансере, где погиб один человек, ещё 13 человек пострадали. Вот здесь мы рассказывали, что произошло в наркодиспансере и почему один человек всё-таки погиб. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело.

Пожар в наркодиспансере. Фото: Тюменское время

3. Чтобы не было никаких эксцессов ни в домах, ни на дорогах, в Тюмени появились билборды с цитатами из Библии. Поможет или нет – дело времени, однако водители восприняли напутствие по-разному. Большинство горожан считает, что такого рода реклама не уместна.

Билборды с церковными цитатами. Фото: соцсети

4. Странная история с топ-менеджером компании «Росгосстрах» Александрой Кутергиной получила своё продолжение. На этой неделе суд вынес приговор по делу о хищении у страховой компании более 11,6 миллиона рублей. На время судебных разбирательств Александра находилась под домашним арестом. Общественность приговором возмутилась, а адвокаты обвиняемой решили подать апелляцию.

Дело Александры КутергинойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

5. Теперь об откровенном. Сначала корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» рассказывали историю тюменки Александры, которая в свои 24 года решилась сделать операцию по увеличению груди. Но «тема сисек» оказалась нераскрытой, поэтому к концу недели мы рассказали о соблазнительных фотках «училки из Тюмени», которая позировала около школьной доски. Увы, всем мужчинам, которые мечтают учиться у девушки, придётся подарить губозакатывающую машинку.

Сексапильная училка из Тюмени. Фото: скриншот странички ИнстаграмаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

6. Зато откровенную тему поддержала тюменская модель, а ныне москвичка, Алёна Водонаева. В откровенном интервью девушка рассказала о своих мужьях, сыне и сексе втроём. Экс-участница «Дома-2» выдала все секреты и рассказала о любовнике, который младше её на 15 лет.

Откровения Водонаевой. Фото: скриншот с youtube

Теперь ждём, какие новости нам принесёт предпоследняя неделя 2019 года.