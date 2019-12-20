Елочка, гори! В Тюмени зажгли главную городскую елку

На площадь 400-летия Тюмени пришли тысячи тюменцев, чтобы зажечь главный символ Нового года – елку. Зеленая красавица расположилась напротив драмтеатра в окружении невероятно притягательных арт-объектов.

Горожан не испугал ни мороз, ни ветер. К 18 часам вечера на площади столпились сотни тюменцев, которых, по традиции, поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Горожан поздравил галва Тюмени Руслан Кухарук

Добрые слова пожеланий со сцены высказал глава Тюмени Руслан Кухарук. Он отметил, что тюменцы славно провели год, и пожелал всем счастливого наступления нового, 2020 года.

Глава муниципалитета наградил предпринимателей Тюмени, которые внесли большой вклад в новогоднее украшение любимого города. После добрых пожеланий Руслана Кухарука начался праздничный концерт. Люди пели знакомые с детства веселые и зажигательные праздничные песни.

Тюменские артисты исполнили заводные песни

«Три белых коня, эх три белых коня...», «Кружит январская вьюга...», «Елки по городу мчатся, счастье разносят людям елки...» – неслось над всей площадью и подхватывалось горожанами. В пляс пускались все тюменцы, и стар и млад. Малыши неуклюже пританцовывали, держась за руки мама, пап и бабушек, взрослые задорно отплясывали под любимые песни.

Фейерверк и огни завораживали тюменцев. Фото Ивана Горбунова

Эмоции сдержать было невозможно.

«Елочка гори!» – хором трижды прозвучало на площади, и зеленая красавица замигала сотнями огней, даря тюменцам праздничное настроение. Еще бы, ведь это самое искреннее, самое долгожданное и с детства родное для всех событие!

Тут же небо озарилось фейерверком. Разноцветные искры разлетались в воздухе мириадами звезд.

Дед Мороз предложил тюменцам взяться за руки и, встав в большой хоровод, исполнить «В лесу родилась елочка».

Сотни тюменцев пришли на праздник

Едва горожане разомкнули хоровод, как со сцены вновь полились песни в исполнении тюменских артистов. Люди не чувствовали мороза. Вот и корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» сама не заметила, как пустилась в пляс. Те, кто натанцевался, шли к ярмарочным рядам, где можно было купить чашку горячего чая или кофе с плюшками и сластями.

Фотозоны будут работать все новогодние праздники

Кстати, для тюменцев работали фотозоны, которые будут открыты в течение всех новогодних праздников.