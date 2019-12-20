2019-12-20T20:21:37+03:00
Общество

Елочка, гори! В Тюмени зажгли главную городскую елку

Горожане взялись за руки и встали в большой хоровод с Дедом Морозом [фото]
Алена Кульмухаметова
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Елочка, гори! В Тюмени зажгли главную городскую елку. Фото Ивана ГорбуноваЕлочка, гори! В Тюмени зажгли главную городскую елку. Фото Ивана Горбунова

На площадь 400-летия Тюмени пришли тысячи тюменцев, чтобы зажечь главный символ Нового года – елку. Зеленая красавица расположилась напротив драмтеатра в окружении невероятно притягательных арт-объектов.

Горожан не испугал ни мороз, ни ветер. К 18 часам вечера на площади столпились сотни тюменцев, которых, по традиции, поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Горожан поздравил галва Тюмени Руслан Кухарук

Горожан поздравил галва Тюмени Руслан Кухарук

Добрые слова пожеланий со сцены высказал глава Тюмени Руслан Кухарук. Он отметил, что тюменцы славно провели год, и пожелал всем счастливого наступления нового, 2020 года.

Глава муниципалитета наградил предпринимателей Тюмени, которые внесли большой вклад в новогоднее украшение любимого города. После добрых пожеланий Руслана Кухарука начался праздничный концерт. Люди пели знакомые с детства веселые и зажигательные праздничные песни.

Тюменские артисты исполнили заводные песни

Тюменские артисты исполнили заводные песни

«Три белых коня, эх три белых коня...», «Кружит январская вьюга...», «Елки по городу мчатся, счастье разносят людям елки...» – неслось над всей площадью и подхватывалось горожанами. В пляс пускались все тюменцы, и стар и млад. Малыши неуклюже пританцовывали, держась за руки мама, пап и бабушек, взрослые задорно отплясывали под любимые песни.

Фейерверк и огни завораживали тюменцев. Фото Ивана Горбунова

Фейерверк и огни завораживали тюменцев. Фото Ивана Горбунова

Эмоции сдержать было невозможно.

«Елочка гори!» – хором трижды прозвучало на площади, и зеленая красавица замигала сотнями огней, даря тюменцам праздничное настроение. Еще бы, ведь это самое искреннее, самое долгожданное и с детства родное для всех событие!

Тут же небо озарилось фейерверком. Разноцветные искры разлетались в воздухе мириадами звезд.

Дед Мороз предложил тюменцам взяться за руки и, встав в большой хоровод, исполнить «В лесу родилась елочка».

Сотни тюменцев пришли на праздник

Сотни тюменцев пришли на праздник

Едва горожане разомкнули хоровод, как со сцены вновь полились песни в исполнении тюменских артистов. Люди не чувствовали мороза. Вот и корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» сама не заметила, как пустилась в пляс. Те, кто натанцевался, шли к ярмарочным рядам, где можно было купить чашку горячего чая или кофе с плюшками и сластями.

Фотозоны будут работать все новогодние праздники

Фотозоны будут работать все новогодние праздники

Кстати, для тюменцев работали фотозоны, которые будут открыты в течение всех новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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