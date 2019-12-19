Как тюменцам выбрать гирлянду, чтобы безопасно провести Новый год

Приближается один из самых ожидаемых праздников – Новый год. Одним из традиционных элементов декора для создания новогоднего настроения является электрическая гирлянда. На полках магазинов, особенно под конец года, представлено множество гирлянд разнообразных типов и конструкций. Как выбрать безопасную гирлянду, читайте в материале «Комсомольской правды» – Тюмень».

КАКИЕ ГИРЛЯНДЫ БЫВАЮТ

По информации Тюменского Роспотребнадзора, гирлянды бывают различной мощности, цвета, с разным типом световых элементов и количеством ламп. Некоторые из них имеют специальные элементы, позволяющие создавать эффект мерцания или звуковое сопровождение.

Световая гирлянда – это светильник со специальными патронами, подключенными последовательным или параллельным соединением, а также с подключенными изолированными провода.

Кроме обычных световых гирлянд, существуют герметичные световые гирлянды, где сама она заключена в жесткую или гибкую изолирующую просвечивающую трубку, герметично закрытую на концах и не имеющую швов.

КАК ВЫБРАТЬ ГИРЛЯНДУ

Выбирая гирлянду, следует обратить внимание на маркировку. Так, в документах, на самом товаре или упаковке обязательно должна быть представлена следующая информация на русском языке:

· наименование изготовителя;

· местонахождение изготовителя;

· тип или электротехнические характеристики ламп;

· суммарное номинальное напряжение гирлянды;

· правила монтажа, эксплуатации, условия хранения и утилизации самой гирлянды и ее составных частей.

Не надо покупать гирлянду у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где отсутствует информация о фирменном наименовании организации, ее адресе и режиме работы.

Так же не стоит приобретать товар, если вам не могут показать документы на продукцию, подтверждающую ее безопасность.

После того, как вы распечатали товар, внимательно осмотрите его. Изоляционный материал должен надежно защищать кабель гирлянды, а световые элементы прочно прикреплены к проводу. Лампы гирлянды не должны вращаться относительно патрона или отделяться от цоколя. Сама она не должна источать резкий и неприятный запах.

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