В Тюмени скончался второй пострадавший от взрыва газа в доме на улице Павла Шарова

В Областной клинической больнице №1 скончался пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Шарова. Мужчина получил 80% ожогов тела и дыхательных путей. Медики боролись за его жизнь десять дней.

- Несмотря на усилия медиков, мужчина, получивший ожоги 80% тела, скончался 17 декабря в Областной клинической больнице №1, - подтвердила информацию о гибели пожилого тюменца пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Погибший пожилой мужчина был владельцем квартиры в многоквартирном доме, где произошло ЧП. В тот день они вместе с супругой вызвали аварийную газовую службу. При запуске газового котла произошел взрыв. На месте происшествия от полученных травм скончался прибывший на вызов слесарь. Его коллега, а также пожилая пара были доставлены в больницы ОКБ-1 и ОКБ-2.

В настоящее время сотрудник газовой службы, получивший 10% ожогов тела, пошел на поправку. Его перевели из реанимации в отделение ОКБ-1. Пожилая женщина, поступившая в ОКБ-2, также выписана. Правда, вернуться в свою квартиру пока не представляется возможным.

На данный момент в доме ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить до нового года. Остальные жильцы пострадавшего дома временно разместились у родственников. Также администрация города Тюмени предложила им проживание в гостинице «Колос».

Напомним, взрыв в доме на улице Павла Шарова, 10а произошел 7 декабря в 17:40. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения была известно, что происходит горение в квартире на первом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 25 человек личного состава. Пожар полностью удалось ликвидировать уже в 18:03.

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