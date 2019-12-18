2019-12-18T09:00:14+03:00
Происшествия

В Тюмени скончался второй пострадавший от взрыва газа в доме на улице Павла Шарова

Пожилой мужчина получил 80% ожогов
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени скончался второй пострадавший при взрыве дома на улице Шарова. Фото ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"В Тюмени скончался второй пострадавший при взрыве дома на улице Шарова. Фото ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"
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В Областной клинической больнице №1 скончался пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Шарова. Мужчина получил 80% ожогов тела и дыхательных путей. Медики боролись за его жизнь десять дней.

- Несмотря на усилия медиков, мужчина, получивший ожоги 80% тела, скончался 17 декабря в Областной клинической больнице №1, - подтвердила информацию о гибели пожилого тюменца пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Погибший пожилой мужчина был владельцем квартиры в многоквартирном доме, где произошло ЧП. В тот день они вместе с супругой вызвали аварийную газовую службу. При запуске газового котла произошел взрыв. На месте происшествия от полученных травм скончался прибывший на вызов слесарь. Его коллега, а также пожилая пара были доставлены в больницы ОКБ-1 и ОКБ-2.

В настоящее время сотрудник газовой службы, получивший 10% ожогов тела, пошел на поправку. Его перевели из реанимации в отделение ОКБ-1. Пожилая женщина, поступившая в ОКБ-2, также выписана. Правда, вернуться в свою квартиру пока не представляется возможным.

На данный момент в доме ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить до нового года. Остальные жильцы пострадавшего дома временно разместились у родственников. Также администрация города Тюмени предложила им проживание в гостинице «Колос».

Напомним, взрыв в доме на улице Павла Шарова, 10а произошел 7 декабря в 17:40. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения была известно, что происходит горение в квартире на первом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 25 человек личного состава. Пожар полностью удалось ликвидировать уже в 18:03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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