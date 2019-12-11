Комфортная городская среда для югорчан в 2019 году: в городах округа создаются точки притяжения

В понятие «комфортная среда» каждый вкладывает что-то свое. Но есть общие моменты, которые актуальны для всех. Ни один югорчанин не захочет, чтобы его двор был грязный, неухоженный, с «убитыми» детскими площадками, а в сквере неподалеку лежали кучи мусора и негде было присесть. Именно поэтому одним из приоритетных направлений в Югре на ближайшие годы стало формирование в городах и поселках точек притяжения для жителей. Это и благоустроенные парки, и набережные, и дворовые территории, которые будут способствовать комфортному досугу югорчан и гостей округа. Важный момент – жители сами могут решать, что им хочется видеть в своем городе.

«ВЫ ЗАКАЗАЛИ – МЫ СДЕЛАЛИ»

Создание комфортной городской среды – одно из направлений, входящих в нацпроект «Жилье и городская среда». В Югре им начали активно заниматься еще в 2017 году, когда оно еще не было в составе нацпроекта. За это время жители округа стали проявлять все большую инициативу в программе благоустройства, открыто высказывая свои пожелания на тот или иной счет. По сути, здесь соблюдается посыл губернатора округа Натальи Комаровой, которая выступая с обращением к югорчанам, подчеркнула, что правительство Югры строит свою работу по принципу: «югорчане заказали – мы сделали».

Подход, когда в обсуждение проектов вовлекаются жители региона, стал обычным делом: в Югре внедрена многоступенчатая система экспертной оценки, включающая проведение публичной защиты с участием представителей общественности. К тому же, начиная с 2019 года, в рамках внедрения сервисов «Активный горожанин» в Югре проводится рейтинговое голосование по благоустройству общественных пространств в онлайн-режиме на единой региональной площадке «Открытый регион – Югра». А методическим, проектным и информационным сопровождением мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» занимается Центр компетенций по вопросам городской среды. Интересно, что Югра стала одним из первых регионов, где был создан такой институт.

Так, например, в поселке Пионерский Советского района власти по решению жителей занялись благоустройством территории у стадиона на улице Железнодорожная. В первую очередь там установили новое освещение, а на будущий год обустроят пешеходную зону, тропы здоровья и многофункциональную площадку для сдачи норм ГТО. Также планируется организация парковки и озеленение территории. И все это с учетом мнения жителей, которые приняли активное участие в обсуждении проекта благоустройства.

– Большинство высказали желание обновить в первую очередь именно эту зону. Проект также был вынесен на общественный совет поселения. Жители вносили свои предложения и поправки, которые мы постарались учесть, – отметила глава Пионерского Венера Зубчик.

Тем временем в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района идея дизайн-проекта Аллеи Славы принадлежит старшеклассникам поселковой школы. По словам главы поселения Олега Садкова, дети придумали три варианта эскизов, которые затем обсудили всем поселком и приняли решение воплотить одну из идей ребят. Площадка для аллеи находится в центре поселка и ранее активно не использовалась. Теперь же она стала точкой притяжения для всех возрастов. Мемориальные объекты выполнены из благородного гранита и установлены по трем сторонам земельного участка. Между ними проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, фонари. У памятника участникам Великой Отечественной войны смонтирован Вечный огонь.

– Нужно отметить, что жители Горноправдинска помогают не только идеями. Есть достаточно большое количество желающих участвовать в дальнейшем развитии этой территории – посадке деревьев, озеленении. То, что выполнено к настоящему моменту, – это базовые вещи, которые получат логическое продолжение, – заверил глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин.

ГОРОДА ЮГРЫ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ

Развернутая в регионе кампания по благоустройству позволила преобразить общественные пространства, навести порядок во дворах, создать новые объекты, которые превратились в центры притяжения для людей. Всего в 2019 году на территории округа было благоустроено 60 общественных пространств, 23 дворовых территории и восемь объектов к юбилею Великой Победы, который страна будет праздновать в 2020 году. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели, – 927 миллионов рублей.

Некоторые из объектов настолько масштабны, что перейдут на следующий год, как, например, сургутский парк «Кедровый Лог». В этом сезоне там перенесли инженерные сети, обустроили место для будущих пешеходных дорожек, заасфальтировали парковки на 320 мест, обновили главную аллею и построили еще одну площадку для отдыха. Реализация проекта рассчитана на несколько ближайших лет. По словам заместителя главы города Владимира Шмидта, в городе работает программа по созданию комфортной городской среды, в которую включена реконструкция парка и многих других объектов.

Развернутая в регионе кампания по благоустройству позволила преобразить общественные пространства и навести порядок во дворах. Фото пресс-службы администрации Сургута

Кстати, когда губернатор округа Наталья Комарова отчитывалась о работе правительства региона за 2019 год, она отметила достижения муниципалитетов, в том числе и Сургута.

– Отмечу работу команд Лангепаса (пятнадцать дворовых территорий) и Сургута (в течение года в городе преображаются пять общественных пространств), – сказала она.

Также отличились города Советский и Белоярский. По словам губернатора, лучшие предложения по архитектурному и пространственному развитию населенных пунктов собирал Центр компетенций по вопросам городской среды. И проекты Центрального парка в Советском и набережной «Сэй Пан» в Белоярском оказались в числе победителей. Причем белоярский объект благоустройства завоевал федеральный грант на реализацию в размере 600 тысяч рублей.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Следующие три года в Югре обещают быть еще более насыщенными в сфере благоустройства. По данным окружной Думы, на портфели двух региональных проектов – «Чистая вода» и «Формирование комфортной городской среды» – будет направлено в период 2020 – 2022 годов почти 3,5 миллиарда рублей.

Всего до 2024 года в рамках нацпроекта в Югре планируется благоустроить порядка трех тысяч дворов и 400 общественных пространств.

СПРАВКА «КП»

В начале ноября Минстрой России совместно с ДОМ.РФ и КБ Стрелка представили первый общероссийский индекс качества городской среды. По нему благоприятной считается среда в городах, которые набрали 181 балл и выше. Эту границу благоприятности в Югре преодолели Ханты-Мансийск, Лангепас, Радужный, Когалым и Мегион. В общем рейтинге округ получил 168 пунктов и стал третьим среди уральских регионов по благоприятности. По России из 85 субъектов Югра заняла 27-е место.